快訊

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議！2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

中華電信憑證被撤！轉帳、買股恐受影響 黃敬平：7成用戶麻煩了

罷雙吳失敗0比31慘烈 她曝責任該向上承擔無需向下轉嫁

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
罷免吳思瑤送件因領銜人未到場失敗，召集人賴苡任（左二）鞠躬致歉。記者曾吉松／攝影
罷免吳思瑤送件因領銜人未到場失敗，召集人賴苡任（左二）鞠躬致歉。記者曾吉松／攝影

罷綠委「雙吳」送件失敗。國民黨議員游淑慧今在臉書說，她知道現這時候，又有檢討、互相指責聲浪，無論如何，究責不該究到賴苡任、李孝亮身上。0比31的慘烈結局一定有做錯地方和該負責的人，「但責任該是向上承擔，我們一起擔無需向下轉嫁。」

游淑慧今天在臉書說，這幾個月，在賴苡任、李孝亮和很多志工辛苦拚連署又被司法約談時，每當看到他們，我們都會跟他們說一句辛苦了，加油。面對罷綠成績掛零的成績單交出，雖然大家都很難過和挫折，但她還是要跟賴苡任、李孝亮，還有所有曾經努力過的年輕人和志工們再次說聲：辛苦了，謝謝你們。

游淑慧說，她知道在這個時候，又有檢討責任、互相指責的聲浪，但無論如何，究責不該究到他們身上。因為他們努力過了。尤其過去很多人可能跟她一樣完全不認識他們，但相信這幾個月來，大家一樣因為看到他們的努力，而認識他們。所以不管怎樣「動嘴就要去檢討動手的人」，黨內還是少一點這樣的文化比較好。當時黨中央決定以罷制罷後，大家就有共同的責任和義務去推動，也該一起承擔最後的結果。

游提到，想想即便強大如民進黨，從黨主席賴清德、到黨內公職人員及各項資源，都要全力配合罷團去推動；賴苡任和李孝亮他們有什麼呢？他們沒有資源、權力和人手，唯一靠的是信念、熱情和配合反罷行動。國民黨這次面臨反罷和罷綠兩個戰場，幾乎全部的選區都被攪進去，不論是藍委反罷和罷綠制罷的區域，其實都面對各自個苦戰，基層沒有誰不努力。當然0:31的慘烈結局，一定有做錯的地方和該負責的人；「但責任該是向上承擔，我們一起擔，而無需向下轉嫁。」

遊說，現在暫時也不是配合民進黨去互相指責罷綠失敗的原因；而是要趕快備戰下一階段，讓第三階段投票逆轉為31：0；讓31位藍委都順利反罷，讓惡罷全失利。罷免投票，拜託全部投下不同意票。

罷免 游淑慧 李孝亮 國民黨

延伸閱讀

監委田秋菫怨沒公務車 游淑慧曝規定：趁亂牽拖哭累什麼？

陳歐珀涉貪遭聲押 游淑慧嘆：2年前就告發現能搜出啥

濫用公務車監院新聞稿打臉 游淑慧：李鴻鈞吃誠實豆沙包？

李俊俋用公務車送愛犬美容 游淑慧舉這些判例超諷刺

相關新聞

罷雙吳失敗0比31慘烈 她曝責任該向上承擔無需向下轉嫁

罷綠委「雙吳」送件失敗。國民黨議員游淑慧今在臉書說，她知道現這時候，又有檢討、互相指責聲浪，無論如何，究責不該究到賴苡任...

蔣萬安保5藍委這2區地方盼藍白合 「民眾黨是反罷東風」

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」送件失敗。接下來三階投票北市聚焦5藍委投票攻防。接下來民眾黨將扮演關鍵反罷助攻角色，...

罷雙吳失敗…藍營北市保五打這「王牌」全力反罷策略曝

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶送件失敗。藍營已有準備，罷免戰場將聚焦北市5藍委3階投票，但藍營立委憂若催不出投票率，5席恐盡墨。...

反大罷免！ 林沛祥：正面迎戰熱戰反擊 才能除「惡罷」

擾動政壇多時的「大罷免」風潮，共有31名國民黨立委罷免案進入投票第三階段，交由選民投票決定去留。基隆市立委林沛祥今天表示...

吳思瑤哭了！罷雙吳失敗 刪瑤缺領銜人 罷憶未達門檻

罷免台北市綠委吳思瑤、吳沛憶案二階連署昨截止，罷瑤雖達門檻，卻苦等不到原領銜人張克晉現身；罷憶則缺三千多份連署，北市選委...

民進黨將全力「攘外」 拚罷掉10席藍委

綠營積極推動大罷免國民黨立委。民進黨人士表示，近期綠營內綜合評估，被提案連署罷免的民進黨立委，就算有零星進入第三階段投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。