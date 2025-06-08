罷雙吳失敗0比31慘烈 她曝責任該向上承擔無需向下轉嫁

罷綠委「雙吳」送件失敗。國民黨議員游淑慧今在臉書說，她知道現這時候，又有檢討、互相指責聲浪，無論如何，究責不該究到賴苡任、李孝亮身上。0比31的慘烈結局一定有做錯地方和該負責的人，「但責任該是向上承擔，我們一起擔無需向下轉嫁。」

游淑慧今天在臉書說，這幾個月，在賴苡任、李孝亮和很多志工辛苦拚連署又被司法約談時，每當看到他們，我們都會跟他們說一句辛苦了，加油。面對罷綠成績掛零的成績單交出，雖然大家都很難過和挫折，但她還是要跟賴苡任、李孝亮，還有所有曾經努力過的年輕人和志工們再次說聲：辛苦了，謝謝你們。

游淑慧說，她知道在這個時候，又有檢討責任、互相指責的聲浪，但無論如何，究責不該究到他們身上。因為他們努力過了。尤其過去很多人可能跟她一樣完全不認識他們，但相信這幾個月來，大家一樣因為看到他們的努力，而認識他們。所以不管怎樣「動嘴就要去檢討動手的人」，黨內還是少一點這樣的文化比較好。當時黨中央決定以罷制罷後，大家就有共同的責任和義務去推動，也該一起承擔最後的結果。

游提到，想想即便強大如民進黨，從黨主席賴清德、到黨內公職人員及各項資源，都要全力配合罷團去推動；賴苡任和李孝亮他們有什麼呢？他們沒有資源、權力和人手，唯一靠的是信念、熱情和配合反罷行動。國民黨這次面臨反罷和罷綠兩個戰場，幾乎全部的選區都被攪進去，不論是藍委反罷和罷綠制罷的區域，其實都面對各自個苦戰，基層沒有誰不努力。當然0:31的慘烈結局，一定有做錯的地方和該負責的人；「但責任該是向上承擔，我們一起擔，而無需向下轉嫁。」

遊說，現在暫時也不是配合民進黨去互相指責罷綠失敗的原因；而是要趕快備戰下一階段，讓第三階段投票逆轉為31：0；讓31位藍委都順利反罷，讓惡罷全失利。罷免投票，拜託全部投下不同意票。