快訊

他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩

美軍來台協訓谷關山路撞婦人 反曝光神秘僱用合約商？

哥倫比亞總統候選人遭槍擊！渾身血駭人畫面曝 槍手已被捕

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安保5藍委這2區地方盼藍白合 「民眾黨是反罷東風」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市罷雙吳二階未過關，接下來第三階段投票，北市將聚焦五席藍委罷免投票攻防。圖／聯合報系資料照片
北市罷雙吳二階未過關，接下來第三階段投票，北市將聚焦五席藍委罷免投票攻防。圖／聯合報系資料照片

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」送件失敗。接下來三階投票北市聚焦5藍委投票攻防。接下來民眾黨將扮演關鍵反罷助攻角色，是否保五藍白合？白營人士透露，目前黨中央還沒有明確態度，但從這次白營四席議員總質詢力道看，藍白合作有契機。

「白營就是東風」，也有藍營地方人士認為，這次大罷免潮，對於靠空戰聲量起家的立委徐巧芯、王鴻薇這兩席，要「保五」關鍵也會是在民眾黨要不要出來支持，尤其如果最快七月底要第三階段罷免投票，若藍白有機會合作，還是需要有發酵期。

不具名民眾黨地方人士透露，台北市的第三階段投票，黨中央還沒有明確的態度，不過從上周民眾黨四席議員總質詢的態度，其實就可以看出端倪，這次總質詢四席議員對蔣萬安相當客氣，看來「藍白合作是有契機」。

不過也有白營人士認為，對民眾黨議員來說，也要注意挺國民黨立委會不會反而受傷，尤其過去國親合例子，民眾黨會不會幫到變成自己不見了？所以這一次反罷免「保五」之戰，藍白要怎麼合作？還是要看黨內與國民黨的默契，要怎麼合作，要看黨中央的智慧。

藍白合 罷免 民眾黨

延伸閱讀

吳沛憶罷免案未達標 康家瑋：在地早已受夠藍白鬧劇

「高雄熊」文創品被爆中國製 蔣萬安妙回這「4字」

警開12槍擊斃通緝犯 蔣萬安：「當機立斷」予以肯定

被質疑世壯運圖利廠商 蔣萬安被誇「球打得好」卻笑了

相關新聞

蔣萬安保5藍委這2區地方盼藍白合 「民眾黨是反罷東風」

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」送件失敗。接下來三階投票北市聚焦5藍委投票攻防。接下來民眾黨將扮演關鍵反罷助攻角色，...

罷雙吳失敗…藍營北市保五打這「王牌」全力反罷策略曝

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶送件失敗。藍營已有準備，罷免戰場將聚焦北市5藍委3階投票，但藍營立委憂若催不出投票率，5席恐盡墨。...

吳思瑤哭了！罷雙吳失敗 刪瑤缺領銜人 罷憶未達門檻

罷免台北市綠委吳思瑤、吳沛憶案二階連署昨截止，罷瑤雖達門檻，卻苦等不到原領銜人張克晉現身；罷憶則缺三千多份連署，北市選委...

民進黨將全力「攘外」 拚罷掉10席藍委

綠營積極推動大罷免國民黨立委。民進黨人士表示，近期綠營內綜合評估，被提案連署罷免的民進黨立委，就算有零星進入第三階段投票...

罷免吳沛憶失敗 李孝亮發聲「我們沒有輸」

罷免綠委吳沛憶二階連署書離法定門檻差3千份，宣告失敗。領銜人李孝亮早知連署份數無法達標，今仍至市選委會送件；他晚間在臉書...

基隆罷免議員連署涉偽造案 百歲嬤遭冒名被傳當證人家屬氣炸

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，市調站近日以「證人」傳喚多位民眾查證，其中有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。