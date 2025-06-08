蔣萬安保5藍委這2區地方盼藍白合 「民眾黨是反罷東風」

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」送件失敗。接下來三階投票北市聚焦5藍委投票攻防。接下來民眾黨將扮演關鍵反罷助攻角色，是否保五藍白合？白營人士透露，目前黨中央還沒有明確態度，但從這次白營四席議員總質詢力道看，藍白合作有契機。

「白營就是東風」，也有藍營地方人士認為，這次大罷免潮，對於靠空戰聲量起家的立委徐巧芯、王鴻薇這兩席，要「保五」關鍵也會是在民眾黨要不要出來支持，尤其如果最快七月底要第三階段罷免投票，若藍白有機會合作，還是需要有發酵期。

不具名民眾黨地方人士透露，台北市的第三階段投票，黨中央還沒有明確的態度，不過從上周民眾黨四席議員總質詢的態度，其實就可以看出端倪，這次總質詢四席議員對蔣萬安相當客氣，看來「藍白合作是有契機」。

不過也有白營人士認為，對民眾黨議員來說，也要注意挺國民黨立委會不會反而受傷，尤其過去國親合例子，民眾黨會不會幫到變成自己不見了？所以這一次反罷免「保五」之戰，藍白要怎麼合作？還是要看黨內與國民黨的默契，要怎麼合作，要看黨中央的智慧。