罷雙吳失敗…藍營北市保五打這「王牌」全力反罷策略曝

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶送件失敗。藍營已有準備，罷免戰場將聚焦北市5藍委3階投票，但藍營立委憂若催不出投票率，5席恐盡墨。據了解，北市「保五」策略關鍵在催投票率，接下來將進入組織巷戰打「蔣萬安牌」。總質詢後，蔣陸空戰都會就緒全力保五。

罷免雙吳二階送件未過關，接下來的第三階段罷免投票，藍營反罷策略是全力保住北市五席藍委。藍營人士透露，目前民調看，不支持罷免高出支持罷免，但支持罷免儘管民調不及不支持，投票率卻高達8、9成，反倒是不支持罷免的投票意願僅6成，所以台北市的保五關鍵在於「催出投票率就沒問題」，接下來怎麼催，就是打出「蔣萬安牌」，由蔣萬安當母雞率隊反攻。

外界認為，這次北市五席藍委，徐巧芯被列為危險名單是因仇恨值高，黨內人士分析，儘管仇恨值高代表罷免的投票率會高，但是因現階段討厭徐的人容易表態，所以罷免的關鍵，在於同等值愛徐巧芯的人，要不要出來投票，以及知不知道不出來投票徐會很危險，接下來的決戰關鍵，就是要催出不同意徐巧芯罷免案的投票率。

由於現在正值市政總質詢，據了解，總質詢結束之後，蔣萬安就會排定與五席藍委的政策說明會、市場掃街等行程，甚至已經有一些行程已排定，蔣的立場很明確就是「全力保五」。接下來會放更多心力，火力也會更集中，會與五席藍委一同討論策略，包括出席客廳會、政策說明會等。

另外，也有藍營人士觀察到，最近的中正路改名、行政院刪減地方一般補助款、監院濫用公務車等議題，近期在社群發酵，甚至過去被認為綠營人士使用較多的Threads，現已開始有一些批評民進黨的言論，觀察這幾波的事件似乎有「打破沈默螺旋」，表態需要有力的監督者，對反制罷免來說，也能幫助穩定藍營軍心，進而讓認同的民眾出來投下不同意罷免票。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢說，黨部周三就會開會討論，包括五區立委接下來辦客廳會、政策說明會等，會先用陸軍組織戰將基本牌鞏固好；另外也會搭配空戰，因若只靠組織戰，藍營支持者的投票率恐催不出來，所以陸空戰都要互相搭配，接下來黨也會辦大型造勢。