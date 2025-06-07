民進黨將全力壤外 拚罷掉10席藍委

綠營積極推動大罷免國民黨立委。民進黨人士表示，近期綠營內綜合評估，被提案連署罷免的民進黨立委，就算有零星進入第三階段投票，被罷免成功機率也不高，黨內發起的「顧好立委專案」有望繳出全員過關的滿分成績單。由於「安內」已無虞，接下來資源分配將全力「攘外」，全力拚成功罷免十席以上國民黨立委。

罷免綠委吳沛憶、吳思瑤行動，昨天雙雙宣告失敗。民進黨人士指出，這形同藍營最後希望也已告吹，目前雖然仍大意不得，但可以有信心地說，就算有零星綠營民代進入罷免投票階段，在黨中央協助下，也都能全數過關。

吳沛憶表示，她要和簽下連署的朋友說聲謝謝，讓她知道還必須更努力，她往後仍將不分黨派努力服務；吳思瑤則激動落淚表示，下一場戰役正要開始，掃除不適任立委。

民進黨人士指出，綠委有望保住現有的「五一戰隊」規模，連帶影響是民進黨投入在罷免的資源分配，未來「顧家」的資源部分將轉為支援發動攻勢。黨中央已在規畫，進入第三階段投票後，將有新一輪文宣、組織戰，預期黨秘書長林右昌角色將更突出。

一位民進黨立委透露，綠委同僚們多認為，現在相當有機會罷免掉八到十席國民黨立委，主因在於大環境有營造出來，用選舉術語說就是「勢頭來了」，若趨勢不變，十席是有可能達到的目標。