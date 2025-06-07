罷免吳沛憶失敗 李孝亮發聲「我們沒有輸」

罷免綠委吳沛憶二階連署書離法定門檻差3千份，宣告失敗。領銜人李孝亮早知連署份數無法達標，今仍至市選委會送件；他晚間在臉書發聲「美好的仗，我們已經打過了。雖然這場罷免戰役最終未能達標，但我們知道，我們沒有輸。」

李孝亮表示，因為我們曾經站出來，為了信念、為了正義、為了那一句「人民才是國家的主人」。這是一場屬於台灣人民的公民運動，一場歷經風雨也不曾退縮的美好仗。

李孝亮說，謝謝你們，不論是在烈日下陪我擺攤、在巷弄裡一戶戶塞信箱、在市場街口揮手喊話，還是默默在路口舉牌。謝謝你們，不畏嘲諷、不懼壓力，願意為台灣的民主挺身而出的大家。

李孝亮指出，我們的敵人是那種對公權力不負責任的傲慢，那種將人民聲音視為噪音的冷漠。我們選擇挺身而出，不是為了報復，而是為了提醒「政治不可以失去敬畏，人民不該被遺忘。」

李孝亮強調，這不是終點，這是一次學習、一次凝聚、一次清楚表明「我們在乎」的行動。每一張連署書、每一位志工、每一則留言，都是台灣民主路上不可抹滅的光點。我們會記得，也會繼續走下去。因為這場仗，雖然未能獲勝，但我們無怨無悔，因為我們有堅持到最後的勇氣。

李孝亮希望，這份勇氣、這份堅持，在未來的反罷免戰役中繼續綻放。「謝謝大家，那美好的仗，我們已經打過，該跑的道路，我們已經跑盡，當堅持的理想，我們已經守住了。」