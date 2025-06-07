快訊

想分擔家計…2女大生淪柬埔寨豬仔近3個月 今晚平安獲救返台

天天喝1杯？研究揭年輕人腸癌激增元凶 這飲食習慣成「隱形殺手」

彰化30位校長恐異動 遭控性侵的校長也回鍋？教育處回應

罷免吳沛憶失敗 李孝亮發聲「我們沒有輸」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
罷民進黨立委吳沛憶團體今由領銜人李孝亮送件，但連署書離門檻差3千份，宣告連署失敗。記者楊正海／攝影
罷民進黨立委吳沛憶團體今由領銜人李孝亮送件，但連署書離門檻差3千份，宣告連署失敗。記者楊正海／攝影

罷免綠委吳沛憶二階連署書離法定門檻差3千份，宣告失敗。領銜人李孝亮早知連署份數無法達標，今仍至市選委會送件；他晚間在臉書發聲「美好的仗，我們已經打過了。雖然這場罷免戰役最終未能達標，但我們知道，我們沒有輸。」

李孝亮表示，因為我們曾經站出來，為了信念、為了正義、為了那一句「人民才是國家的主人」。這是一場屬於台灣人民的公民運動，一場歷經風雨也不曾退縮的美好仗。

李孝亮說，謝謝你們，不論是在烈日下陪我擺攤、在巷弄裡一戶戶塞信箱、在市場街口揮手喊話，還是默默在路口舉牌。謝謝你們，不畏嘲諷、不懼壓力，願意為台灣的民主挺身而出的大家。

李孝亮指出，我們的敵人是那種對公權力不負責任的傲慢，那種將人民聲音視為噪音的冷漠。我們選擇挺身而出，不是為了報復，而是為了提醒「政治不可以失去敬畏，人民不該被遺忘。」

李孝亮強調，這不是終點，這是一次學習、一次凝聚、一次清楚表明「我們在乎」的行動。每一張連署書、每一位志工、每一則留言，都是台灣民主路上不可抹滅的光點。我們會記得，也會繼續走下去。因為這場仗，雖然未能獲勝，但我們無怨無悔，因為我們有堅持到最後的勇氣。

李孝亮希望，這份勇氣、這份堅持，在未來的反罷免戰役中繼續綻放。「謝謝大家，那美好的仗，我們已經打過，該跑的道路，我們已經跑盡，當堅持的理想，我們已經守住了。」

罷免

延伸閱讀

吳沛憶罷免案未達標 康家瑋：在地早已受夠藍白鬧劇

影／「地動刪瑤」沒過關 吳思瑤哭了：姐姐以為能忍住

就差3千份 罷吳沛憶領銜人李孝亮抱志工哭「差那麼一點點」

罷免吳沛憶失敗 領銜人：上萬連署已表達對執政黨不滿

相關新聞

「罷雙吳」確定失敗 北市選委會5時30分宣布結束受理收件

臺北市第11屆第1選區立法委員吳思瑤、第5選區立法委員吳沛憶罷免案，連署期間為4月9日至6月7日。北市選委會宣布，領銜人...

率罷免吳思瑤團隊鞠躬道歉 賴苡任：我負最大責任

「罷瑤」今未完成送件，召集人賴苡任表示，對於罷免吳思瑤失敗，沒有理由也沒有藉口，他要負起最大的責任，要跟所有支持的民眾說...

罷免吳沛憶失敗 李孝亮發聲「我們沒有輸」

罷免綠委吳沛憶二階連署書離法定門檻差3千份，宣告失敗。領銜人李孝亮早知連署份數無法達標，今仍至市選委會送件；他晚間在臉書...

基隆罷免議員連署涉偽造案 百歲嬤遭冒名被傳當證人家屬氣炸

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，市調站近日以「證人」傳喚多位民眾查證，其中有一...

吳思瑤挺過被罷免：姐姐以為能忍住 結果還是哭了

罷免民進黨立委吳思瑤行動已失敗告終。吳思瑤激動落淚表示，「姐姐以為能忍住，結果還是哭了」，她感謝士林北投鄉親，這段時間陪...

領銜人未到場 罷免吳思瑤宣告失敗

罷免吳思瑤送件因領銜人未到場，雖然連署件數足夠，仍遭選委會拒收，因此罷瑤團體仍等待直到選委會下班時間，但因領銜人張克晉仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。