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基隆罷免議員連署涉偽造案 百歲嬤遭冒名被傳當證人家屬氣炸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市議員鄭文婷。記者游明煌／翻攝
民進黨基隆市議員鄭文婷。記者游明煌／翻攝

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，市調站近日以「證人」傳喚多位民眾查證，其中有一人是年過百歲的阿嬤。市議員鄭文婷說，阿嬤的家屬非常氣憤地指出，「阿嬤連行動都有困難，怎麼可能去簽什麼罷免連署？」

基隆地檢署偵辦死亡連署案，法院至今已羈押市政府民政處前處長張淵翔等5名被告、11人交保。近日市調站另有傳喚多名證人調查相關事宜。

鄭文婷說，最近她接到多起民眾的反映，收到調查局以「證人」的身分傳喚，通知前往調查局製作筆錄，讓他們滿頭霧水，做完筆錄才發現，竟然是因為他們「參與」罷免鄭文婷的連署。

鄭文婷表示，這些人根本沒簽過、沒聽過、沒參與過罷免，這不只是烏龍，而是冒名連署、是偽造文書。不只如此，還有連已經過世的人都被拿來連署，這種死亡連署根本是公然挑戰法律底線。這麼清楚明白的是非對錯，有那麼難分辨嗎？

鄭文婷說，其中一個案例竟是一位年過百歲的阿嬤，她的家屬非常氣憤地指出，「阿嬤連行動都有困難，怎麼可能去簽什麼罷免連署？現在竟然還要她本人去調查局配合筆錄，簡直荒唐。」

國民黨基隆市黨部對此沒有回應，表示一切司法偵辦中。基隆地檢署表示，目前全案都還在偵辦調查釐清中。

市調站近日以「證人」身分傳喚多位民眾查證，其中有一人是年過百歲的阿嬤。圖／議員鄭文婷提供
市調站近日以「證人」身分傳喚多位民眾查證，其中有一人是年過百歲的阿嬤。圖／議員鄭文婷提供
市調站近日以「證人」身分傳喚多位民眾查證，其中有一人是年過百歲的阿嬤。圖／議員鄭文婷提供
市調站近日以「證人」身分傳喚多位民眾查證，其中有一人是年過百歲的阿嬤。圖／議員鄭文婷提供

鄭文婷 罷免 張之豪 基隆 偽造文書

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