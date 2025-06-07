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吳思瑤挺過被罷免：姐姐以為能忍住 結果還是哭了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
說到在這次霸免案中，士林北投的支持者幫他加油打氣，吳思瑤也忍不住流下淚來，吳思瑤說：姐姐以為能忍住，結果還是哭了。記者邱德祥／攝影
說到在這次霸免案中，士林北投的支持者幫他加油打氣，吳思瑤也忍不住流下淚來，吳思瑤說：姐姐以為能忍住，結果還是哭了。記者邱德祥／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤行動已失敗告終。吳思瑤激動落淚表示，「姐姐以為能忍住，結果還是哭了」，她感謝士林北投鄉親，這段時間陪伴挺過亂流，也感受到大家非常多的支持，未來將更心無旁鶩的協助公民朋友，掃除不適任國民黨立委。

吳思瑤指出，這段時間當然心境難免起伏，就是盡可能維持從容、穩定情緒面對一切。人生就是如此，沒有人一路順風，從政也是如此，但逆風飛翔會讓她更努力前進，這段時間的逆境跟壓力，讓自己再次檢視跟反省是否足夠堅定。

吳思瑤說，這一仗不是只為自己，除了要守下北投天母，更因為她是民進黨立院黨團幹事長，成為被鎖定成為頭號目標，是代表民進黨在這場戰役是否能守住。

吳思瑤表示，下一場戰役正要開始，立法院需要撥雲見日、雨過天晴，身為黨團幹事長，當立法院已經不是民主場域時，她需要挺身而出，汰除不適任、沒有和人民站在一起的國民黨立委。

罷免

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