「罷雙吳」確定失敗 北市選委會5時30分宣布結束受理收件

臺北市第11屆第1選區立法委員吳思瑤、第5選區立法委員吳沛憶罷免案，連署期間為4月9日至6月7日。北市選委會宣布，領銜人至今日6月7日截止時間前並未依法送件，於下午5時30分業由廖芳萱委員宣布收件時間已截止，結束受理收件，並由監察小組陳志明委員在場監察見證，全程也予以錄影存證。

罷瑤召集人賴苡任表示，對於罷免吳思瑤失敗，沒有理由也沒有藉口，他要負起最大的責任，要跟所有支持的民眾說聲抱歉、對不起「我們沒有做好」

他說，未來的反惡罷，是每一個國民黨籍，以及所有支持藍營的朋友都會做的事情，不分身分、職務，都一定會支持反惡罷，支持國民黨的立委。至於他連絡張克晉，已用盡了一切的方法。

賴苡任指出，備補領銜人有提到，後續可能還會有相關的法律救濟手段跟程序，如果團隊討論後以及諮詢相關專業的法律意見後，如果要去做，就會妥善的保管連署書，等未來上法院，提起保全證據，那如果團隊確定不走救濟程序，就會馬上銷毀。

議員林杏兒表示，今天這件事情，其實也凸顯選罷法有非常多瑕疵，既然有備補領銜人這個職位，照理來講應該可以代理擔任領銜人，但是現在法令卻不允許，連送件都不行，而且民意已經達到了2萬7000多個民意，甚至選罷法第80條之三，連署人也算是民意，但是連署人也都無法成功送件進去，這凸顯選罷法非常多地方需要修正。

林杏兒也質疑，只要把領銜人搞定好，是不是即使連署到一定的分數，都沒有辦法送件，她覺得還是應想辦法研究走法律的途徑，給2萬7000多連署選民，給一個交代，他們一定也非常憤怒，連送件都沒辦法，沒收掉人民投票的權利。

議員侯漢廷也表示，目前罷瑤暫時畫上標點符號，但希望不是句號，也可看出民進黨守護自己民意代表的方式，並不是透過民意，也並不是透過跟人民溝通辯論，而是透過司法和行政機關的不正當的手段，透過大搜索、大約談、大羈押讓人民心生恐懼，讓領銜人心生恐懼。

他說，難道立法的意旨，容許縱使有了超過10%、20%人都出來連署，但只要一個領銜人不同意就全都作廢，這有符合法律意旨和比例原則嗎？這凸顯了法律的盲點，以及民進黨如何利用司法和行政機關的力量打壓迫害在野黨的作為。