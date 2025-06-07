花蓮罷免傅崐萁進三階暖身期…罷團路口舉牌 藍營打巷戰
花蓮罷免傅崐萁行動將進入三階投票，罷團定為「暖身期」，今天在市區商圈手舉牌站街口、行踏方式宣揚，反罷免方則是打巷戰，啟動下鄉宣講、挨家挨戶爭取支持。
罷團「曙光花蓮」下午3時起在市區中山路、中正路口手舉「同意罷免」、「記得投票」等字樣牌子，向過往民眾宣傳罷免。不少挺罷民眾支持，但也有人從汽車後座伸出手比中指，表達不同意的立場。
還有一名婦人騎機車經過路口看到比「倒讚」，不小心與其他機車發生擦撞倒地，婦人口裡還碎碎念「都是你們大吼大叫，害我摔倒」，罷團仍幫忙處理、通報消防人員及警察。
另有「人民作主」志工團，即日起在花蓮、吉安、鳳林等地以行踏方式，為民主加油，無黨籍縣議員楊華美、民進黨籍張美慧都加入聲援。
「曙光花蓮」發言人花花說，現在是三階投票的暖身期，原則上每天下班時間都會在重要路口舉牌，周六日增加到兩個時段，每次約1到2個小時，視志工人數而定；6月21日會有「起手式」活動，進入加溫期，最後就是血戰期，要一舉達到罷免傅崐萁的目標。
傅崐萁近日則是馬不停蹄參加縣內大小活動，上午出席縣府在中正體育館舉辦的就業博覽會，藍營也啟動巷戰，深入鄉鎮社區宣講，呼籲民眾反對不合理的罷免，一定要投下不同意票。
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