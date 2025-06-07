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就差3千份 罷吳沛憶領銜人李孝亮抱志工哭「差那麼一點點」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
罷免民進黨立委吳沛憶團隊下午到台北市選委會送件第二階段連署書，領銜人李孝亮說連署書差了法定門檻3000多份，與志工擁抱。記者曾吉松／攝影
罷免民進黨立委吳沛憶團隊下午到台北市選委會送件第二階段連署書，領銜人李孝亮說連署書差了法定門檻3000多份，與志工擁抱。記者曾吉松／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤二階連署書，因領銜人張克晉未現身遭北市選委會退件；罷民進黨立委吳沛憶團體今也送件，但連署書離門檻差3千份，也宣告送件失敗。領銜人李孝亮受訪後，在市選委會忍不住抱著志工哭著說，「差那麼一點點就達標了」志工也安慰他說「已經盡最大努力了」

李孝亮雖然早知連署份數無法達標，但仍至市選委會送件，北市選委會也有所收準備，先驗證件，也會看清單、數量，是否達到門檻，根據法規，若數量達到，且證件齊全，就會開始收件開始點收查對，但若一旦開始點收，發現數量不夠，即無法再補件。

若案件數量不夠，若罷團仍要送件，則依公職人員選舉罷免法第83條第1項但書及其施行細則第49條第1項規定，也將由市選舉委員會函報中央選舉委員會，宣告罷免案不成立。

李孝亮表示，因為份數沒有達標，就沒有做清點，就從市選委會樓上把連署書帶下來，最後是收到1萬9831份，離門檻大概差了3000多份。李孝亮面對媒體說出感受時，已經語帶哽咽，採訪結束後，李孝亮也一一向志工道謝擁抱，迎步入選委會大樓時，忍不住抱著志工哭出來，還說「就差那麼一點點就達標」

罷免

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