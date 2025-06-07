就差3千份 罷吳沛憶領銜人李孝亮抱志工哭「差那麼一點點」

罷免民進黨立委吳思瑤二階連署書，因領銜人張克晉未現身遭北市選委會退件；罷民進黨立委吳沛憶團體今也送件，但連署書離門檻差3千份，也宣告送件失敗。領銜人李孝亮受訪後，在市選委會忍不住抱著志工哭著說，「差那麼一點點就達標了」志工也安慰他說「已經盡最大努力了」

李孝亮雖然早知連署份數無法達標，但仍至市選委會送件，北市選委會也有所收準備，先驗證件，也會看清單、數量，是否達到門檻，根據法規，若數量達到，且證件齊全，就會開始收件開始點收查對，但若一旦開始點收，發現數量不夠，即無法再補件。

若案件數量不夠，若罷團仍要送件，則依公職人員選舉罷免法第83條第1項但書及其施行細則第49條第1項規定，也將由市選舉委員會函報中央選舉委員會，宣告罷免案不成立。

李孝亮表示，因為份數沒有達標，就沒有做清點，就從市選委會樓上把連署書帶下來，最後是收到1萬9831份，離門檻大概差了3000多份。李孝亮面對媒體說出感受時，已經語帶哽咽，採訪結束後，李孝亮也一一向志工道謝擁抱，迎步入選委會大樓時，忍不住抱著志工哭出來，還說「就差那麼一點點就達標」