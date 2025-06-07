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罷免吳沛憶失敗 領銜人：上萬連署已表達對執政黨不滿

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
罷民進黨立委吳沛憶團體今由領銜人李孝亮送件，但連署書離門檻差3千份，宣告連署失敗。記者楊正海／攝影
罷民進黨立委吳沛憶團體今由領銜人李孝亮送件，但連署書離門檻差3千份，宣告連署失敗。記者楊正海／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤二階連署書，因領銜人張克晉未現身遭北市選委會退件；罷民進黨立委吳沛憶團體今也送件，但連署書離門檻差3千份，也宣告送件、連署失敗。領銜人李孝亮說，這些連署書，已經充分反映中正萬華民眾對執政黨的憤怒與不滿。

李孝亮說，因為份數沒有達標，市選委會就沒有做清點，他心裡感慨「老驥伏櫪、志在千里」雖然這一次沒有辦法達標，但相信有這樣的連署書，作為民意的基礎，相信未來在反罷免的這個路上，一定會走得更加順利。

李孝亮表示，最後收到1萬9831份，大概差了3000多份。對於有議員指他和賴苡任搞垮國民黨，李孝祝說，有這麼多國民黨的青年軍來，如果他真的有搞垮國民黨的行為，相信不會站在他後面。

李孝亮表示，現在罷免已經告一段落，他會重新找工作，看一下未來有什麼新的安排。對於是否選議員，李孝亮指出，現在當然是要做反罷免，才是未來的重中之重。

李孝亮表示，他一定會藉助這次的罷免，學習到的經驗，一起把這個經驗用在未來反罷免，不僅是雙北的反罷免，甚至全台灣的反罷免活動，都會積極參與。至於罷免吳沛憶總部，下周起會改成反罷免的基地，希望年輕人能來一起吃吃喝喝，繼續反罷免，不管年紀大小，一起來參與反罷免。

對於罷免吳思瑤，領銜人張克晉未出面送件，媒體問檢調是否有寒蟬效應？他說，當然是有，接受到大調查、大搜索，很多人不敢來簽，他們說會出來投票，但不敢簽，所以接下來反罷免，希望大家一起出來投下「不同意罷免」守護真正的好立委。

罷免

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