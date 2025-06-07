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挺過被罷免 吳沛憶：往後服務依然不分黨派

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳沛憶表示，謝謝大家挺身而出，用愛的力量擋下惡罷，往後她仍將不分黨派努力服務。圖／吳沛憶提供
民進黨立委吳沛憶表示，謝謝大家挺身而出，用愛的力量擋下惡罷，往後她仍將不分黨派努力服務。圖／吳沛憶提供

罷免民進黨立委吳沛憶團體今天現身北市選委會送件，但連署書距離法定門檻差了3千分左右，北市選委會沒有清點，罷團送件失敗。吳沛憶表示，謝謝大家挺身而出，用愛的力量擋下惡罷，往後她仍將不分黨派努力服務。

吳沛憶指出，將近半年被鎖定為報復罷免的頭號目標，也為地方帶來一些紛擾，讓大家替她操心了。這段時間裡，很感謝許多不分黨派的里長情義相挺。有些藍營朋友被下軍令繳連署書，她對大家沒有任何責怪之意。

吳沛憶說，她也要和簽下連署的朋友說聲謝謝，謝謝讓她知道還必須更努力，身處艱困選區，她面對的向來是挑戰，更沒有氣餒的權利。從基層開始作民代的七年，她深知放下身段，用最大的誠意集結在地最大的合作，才能打破藩籬，不分黨派，不分階級貧富，盡力照顧到每一個角落。

吳沛憶表示，在國會，她要求自己質詢一場都不能缺席；為地方，她持續爭取預算跟建設，教育、文化、交通、觀光，許多努力正要開花結果。捷運萬大線邁向最後階段、九號基地改建已經啟動、萬華車站改造即將開始，還很多任務正等待她去完成。

吳沛憶指出，她不擅表達情感，但大家的疼惜和關愛，會放在心裡很久很久，也會用更大的努力來回報，也感謝一路陪伴的民進黨市議員劉耀仁、洪婉臻，還要謝謝從不同縣市、地區自願來幫忙的志工，組成「守護正義小隊」，陪她走遍大街小巷，有大家的支持，才讓溫暖繼續留在中正萬華。

罷免

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