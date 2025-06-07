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2.7萬罷吳思瑤連署書遭退 藍營等張克晉到最後一刻

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
罷免民進黨立委吳思瑤二階連署書已達法定門檻，收到逾2.7萬分，但領銜人張克晉未出面，被北市選委會拒收。記者楊正海／攝影
罷免民進黨立委吳思瑤二階連署書已達法定門檻，收到逾2.7萬分，但領銜人張克晉未出面，被北市選委會拒收。記者楊正海／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤二階連署書已達法定門檻，收到逾2.7萬分，但領銜人張克晉未出面，下午送件時北市選委會拒收。國民黨北市黨部代理主委、議長戴錫欽表示，2.7萬多份連署非常不容易，會等到最後一刻，希望張克晉回心轉意，莫忘初衷。

備補領銜人詹嘉文指出，送件遭到台北市選委會拒收，達到罷免門檻，仍遭到拒收，是因相關法令的關係，必須由領銜人送件，所以必須等張克晉回心轉意，他們在此將等到下午5點半選委會下班時間，期待張克晉莫忘初衷，回心轉意，共同走完最後一路哩路。

戴錫欽表示，選委會的工作時間是到5點半為止，包括備補領銜人、連署人等會在這等，希望張克晉教授有機會能夠回心轉意，繼續擔任領銜人的角色，能夠順利送件，因為要完成跨過二階門檻、2萬6717連署的門檻，真的是非常的不容易。

他說，在寒蟬效應的壓力之下，非常感謝所有的志工，非常努力堅持到最後一刻，他們也會在選委會待到最後一刻，看看有沒有機會能夠順利送件。

戴錫欽表示，國民黨在這一次連署過程當中，對所產生疑似偽造文書或相關觸及法律的問題，當然必須要深自檢討，這些瑕疵做內部自己的檢討之後，不管是對張克晉，或是過程當中有任何的疏失，必須向外界表達歉意。但這2萬7000多份連署，是所有的志工不眠不休、努力到最後一刻的成果，不到最後一刻，絕對不會放棄。

戴錫欽指出，但如果法律要件沒有辦法完成，也只能跟支持者、參與連署的朋友說非常抱歉「我們的努力不夠」那接下來在周三，議會黨團也會開會，針對未來三階投票，等到選委會正式公告時間，會跟黨中央跟所有的議員結合在一起，一定要把台北市的5席立法委員全部保住。

賴苡任表示，昨天晚間晚上有到張克晉的家樓下，希望可以遇到他，最後很可惜，他似乎是不在家，在現場等了一段時間後才離開，現在把希望放在接下來從現在開始到下午的5半，希望在台北市選委會關門前，張可以現身，完成送件。

詹嘉文說，努力不能被白費，行使民主的權利，不能被沒收，如果到下午5點半，張克晉仍未到台北市選委會送件，將尋求所有可能的法律途徑，包括行政救濟。

選委會 連署書 罷免 戴錫欽 吳思瑤

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