父親被控「賺紅錢」 沈伯洋：中國放風聲要介入大罷免

民進黨立委沈伯洋近日被指控，沈的父親沈土城與中國大陸間有貿易關係，被網友譏「用紅錢養大的黑熊」。沈伯洋今天表示，一個政治素人有這樣的待遇，也真的是受寵若驚，中國透過相關報導，釋出風聲要干預大罷免了，請罷團們真的多注意，這種對沈伯洋鋪天蓋地的練兵只會越來越純熟，接下來很可能就是針對其他人了。

沈伯洋指出，這幾天他一直在想，中國為什麼忽然要攻擊他，時間點、主題都很奇怪，不符合中國慣用的輿論戰，前幾天發文猜是中聯辦換人，新官上任三把火；但看到今天的一則報導，才恍然大悟，報導主旨為，中國全國政協主席王滬寧在5月底下令，要參加兩岸峰會的媒體強打反獨、反外來勢力，這是中國國家主席習近平親自交代的績效指標，他剛好中了這兩個標籤，才會被選上。

沈伯洋說，所以中聯辦相關媒體先報紙全版開打，國台辦接手定調後，台灣親中媒體再來一記連續技，內容粗糙到連「洗產地」這種莫名其妙的造謠都敢加進來，這部分也將會提告。