罷免吳思瑤送件失敗？他未出面 北市選委會退逾2.7萬連署書

罷免民進黨立委吳思瑤二階連署書已達法定門檻，收到逾2.7萬分，罷團今下午1時許赴北市選委會送件，罷免團體說，被北市選委會拒收，因必須由領銜人送件，必須等張克晉回心轉意，會等他到下午5時，期待他莫忘初衷，也一直聯繫中，但還未得到回應。

罷免團體因領銜人張克晉先前宣布退出，罷團更換領銜人日前又失敗，中選會日前已經提醒，若在今天下午5時前至北市選委會送件，將依法令等作業程序請其出示領銜人張克晉國民身分證件正本與領銜人合法授權委託書、送件函文簽署等相關必要文件。

今天在「第一關」驗證件就不會過，不會收件，只能請罷團將連署書原封不動搬回去，也未清點，黨部主委戴錫欽等人也持續等到下午5時半，戴錫欽強調「會待到最後一刻，順利送件」。