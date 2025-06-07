首波罷免立委投票時間 中選會曝20日委員會議後說明

全台立委罷免案持續，目前31名藍委的罷免連署書通過法定門檻，外界高度關注中選會何時將公布投票日期。對此，中選會表示，6月份中選會委員會議依例原安排於6月20日開會，再加上首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限，亦以中旬前後結束者居多，將於當天傍晚前後說明。

中選會稍早表示，針對各界關心罷免案二階連署名冊查對，6月份中選會委員會議依例原即安排於6月20日星期五開會，又首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限，亦以6月中旬前後結束者居多，將於6月20日該天開會審定。

中選會指出，屆時，會後約莫當天傍晚時分前後，中選會循例於當天會後，就會對外發稿做相關說明，此際選務不語，不做查對進度或結果之不必要評論或回應。

根據中選會公開資料，除藍委罷免案外，15位民進黨立委罷免案中，陳瑩、伍麗華最早截止，為5月31日；蔡其昌、何欣純6月6日；吳思瑤、吳沛憶6月7日；蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘6月8日；王定宇、林俊憲6月10日；黃捷、許智傑6月14日；李坤城6月23日；陳俊宇6月24日。目前已有4綠委罷免案未送件，2案罷團宣布不送件，另有9案尚未截止。