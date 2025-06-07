罷免民進黨「雙吳」今送件 若達不到這些要件可能被退

罷免綠委吳思瑤二階連署書已達法定門檻逾2.6萬份，罷團「地動刪瑤」預計下午1時送件至台北市選舉委員會；中正萬華罷免吳沛憶連署雖然差4千份，領銜人李孝亮表示，希望把程序走完，罷團「憶事吳成」下午2時仍會到市選委會送件。

罷免吳思瑤二階連署書已達法定門檻，「地動刪瑤」罷免吳思瑤連署下午1時送件至台北市選舉委員會，出席者包含賴苡任、備補領銜人詹嘉文、國民黨北市黨部主委戴錫欽，以及北市第一選區議員國民黨汪志冰、林杏兒及新黨侯漢廷。

因領銜人張克晉先前宣布退出，目前仍未出面，中選會日前已經提醒，若在今天下午5時前至北市選委會送件，將依法令等作業程序請其出示領銜人張克晉國民身分證件正本與領銜人合法授權之委託書、送件函文簽署等相關必要文件。

據指出，若市選委會人員沒有看到領銜人和委託書等這些文件，在「第一關」驗證件就不會過，不會收件，只能請罷團將連署書原封不動搬回去，連清點都不會清點。

另外，罷免吳沛憶部分，領銜人李孝亮亦將在今天至市選委會送件，據指出，北市選委會會做好收件準備，會先驗證件，也會看清單、數量，是否達到門檻，根據法規，若數量達到，且證件齊全，就會開始收件開始點收查對，但若一旦開始點收，發現數量不夠，即無法再補件。