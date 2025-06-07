差這一人！罷免吳思瑤今送件 賴苡任持續找前領銜人
罷團「地動刪瑤」昨宣布罷免綠委吳思瑤二階連署書已達法定門檻，預計今下午1點送件至台北市選舉委員會，但送件關鍵仍在先前宣布退出的領銜人張克晉。罷團召集人賴苡任今坦言，昨天至張家，但他不在家，目前仍持續等待張克晉的意願。
賴苡任今表示，昨天晚上有到張克晉的家樓下，試圖想要找張克晉、跟他碰個面。賴坦言，這件事還是會有破壞檢察官給他們不能見面的規定，「最後一個晚上，我還是希望盡我的全力」，據他了解，張克晉不在家。
目前尚未找到張克晉，若送件至台北市選舉委員會被拒的下一步。賴苡任說，送件除了張克晉本人，他的委任狀也可以，「我們還是持續等待張克晉的意願。」
罷團今天預計下午1點至北市選委會，包含備補領銜人詹嘉文、國民黨北市黨部主委戴錫欽，以及北市第一選區議員國民黨汪志冰、林杏兒及新黨侯漢廷。
賴苡任說，所有在野黨市議員都有幫助很多，最後送件一定要邀請，他們也乘載非常多民意。最後送件這件事情是大家共同努力，不是個人或團體、政黨，而是融合所有在野黨力量，才有辦法湊到這個份數去送件。
賴苡任指出，今天會由備補領銜人詹嘉文負責遞交二階連署書，如果北市選委會拒收，後續能夠作為訴訟主體一定是詹嘉文，只要他有意願，律師團隊會協助訴願，或向北高行遞訴訟，希望可以撤銷行政處分。至於已與詹嘉文溝通？賴說，還是要看今天情況，沒有到最後一刻，不確定張克晉會不會出來。
昨天二階連署書已達法定門檻2萬6717份，賴苡任說，昨天除了林杏兒、汪志冰、黃瀞瑩議員都有送連署書過來，民眾黨則以黃為代表送件。昨天晚上6點後，還是有回收一些連署書，總數要等到全部造完冊才有辦法知道。
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