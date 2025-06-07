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民進黨評估綠民代被罷免全過關了 綠委估能罷10席藍委
綠營積極推動大罷免國民黨立委。民進黨人士表示，近期綠營內綜合評估，被提案連署罷免的民進黨立委，就算有零星進入第三階段投票，被罷免成功機率也不高，黨內發起的「顧好立委專案」有望繳出全員過關的滿分成績單。由於「安內」已無虞，接下來資源分配將全力「攘外」，全力拚成功罷免10席以上國民黨立委。
民進黨人士分析，藍營原先設定，原住民族群政治板塊長期藍大於綠，於是鎖定原住民綠委陳瑩、伍麗華發起罷免，不料兩人的第二階段連署相繼失敗，連投票機會都沒有，這對藍營是災難性的士氣打擊。
民進黨人士指出，目前藍營將最後希望寄託在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，但針對兩人的第二階段罷免連署，可謂一團亂，在對手陣營連內部問題都搞不定的同時，「台北雙吳」已在黨中央協助下，將地方組織盤點了一遍，目前雖然仍大意不得，但可以有信心地說，就算進入罷免投票階段，兩人也都能過關。
該人士指出，綠委有望保住現有的「51戰隊」規模，連帶影響是民進黨投入在罷免的資源分配，未來「顧家」的資源部分將轉為支援發動攻勢。黨中央已在規畫中，進入第三階段投票後，將有新一輪文宣、組織戰，預期黨秘書長林右昌角色將更突出。
一位民進黨立委透露，他一個月前在立法院院會甲級動員時，趁著大家都在的機會，和黨籍立委們都問了一輪，「覺得會成功罷免掉幾國民黨立委」？得到的答案大致分布在5到6席，其中又以國民黨立委葉元之、羅廷瑋、黃建賓被認為罷免成功率最高。
該綠委說，他昨天再問了大家一遍，得到的答案明顯提升，綠委同僚們多認為，現在相當有機會罷免掉8到10席國民黨立委，主因在於大環境有營造出來，用選舉術語說就是「勢頭來了」，若趨勢不變，再拚一點是有機會上看罷免掉10席以上藍委。
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