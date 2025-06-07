林右昌花蓮參香：全力支持民團罷免

民進黨祕書長林右昌昨到花蓮市聖天宮參香，針對大罷免即將進入第三階段投票，他表示會全力支持公民團體的規畫與策略。林的這席話被在地藍營批評「民進黨不演了」，坐實了大罷免幕後黑手就是民進黨。

林右昌昨在聖天宮點一盞光明燈，寫上「台灣平安、花蓮順遂」，他說「心中誠心誠意，一盞就夠了」，被指是在暗酸國民黨立院總召傅崐萁日前曾在聖天宮點6盞光明燈。

林右昌說，第三階段會全力支持公民團體，採取密接資源策略，比第二階段更加緊密，不論文宣或陸戰行動，更緊密配合公民團體的規畫、策略跟期程。他說，黎明前的黑暗最難度過，花蓮需要更多光明，參香祈福為台灣跟花蓮點一盞燈，希望能帶給台灣和花蓮更多希望。

「傅崐萁不倒，國民黨不會好。」林右昌說，傅崐萁去年4月從中國回來後，立院、國內政治變得非常混亂，傅是亂局首惡，花蓮絕對是（大罷免）指標，民進黨會全力支持。林也說，最近他聽到傅到處說為花蓮爭取多少經費，但10年來，民進黨政府對花蓮補助近2200億，從公路、橋梁、道路拓寬，哪一條沒有中央的預算？

國民黨花蓮縣議員、縣黨部發言人吳建志指出，民進黨一再宣稱大罷免不是他們做的，但很清楚，林右昌的說法證明民進黨決定不演了，大罷免幕後黑手就是民進黨，從去年開始動作，就是仇恨、鬥爭，他表達最大的遺憾。

吳建志說，選舉與罷免應該是用來檢視政治人物施政表現的重要制度，但罷傅崐萁已淪為政黨操弄與仇恨動員的工具，民進黨與側翼罷免團體以極端情緒渲染、網路攻擊與媒體操作，對傅崐萁長年政績惡意抹黑，例如「傅崐萁夫婦施政23年毫無作為」就罔顧事實、顛倒黑白，相信花蓮人民不會容許民進黨在花蓮撒野。