朱立倫反罷：用最辛苦的陸戰重選一遍

大罷免第二階段連署書今天截止收件，罷免綠委吳思瑤的罷團昨收到2千多份連署書，達法定門檻，罷免綠委吳沛憶的罷團今天收件份數也可望達標，將雙雙赴北市選委會送件。國民黨主席朱立倫昨在新竹表示，將以「重選一遍」的決心，用最辛苦的陸戰來反罷免。

朱立倫昨到新竹縣陪同黨籍立委林思銘掃街拜票。朱說，林思銘在立法院表現優異，為地方爭取建設與預算，罷免他毫無道理。民進黨發動的是無差別罷免，國民黨將以「重選一遍」的決心，透過最辛苦的陸戰方式，勤跑基層來面對挑戰。

國民黨罷免綠委最後一絲希望是台北的吳思瑤、吳沛憶，原本罷團「地動刪瑤」聲稱件數仍有短缺，且向行政法院聲請暫時處分卻遭駁回。但罷團召集人賴苡任昨表示，國民黨北市議員林杏兒昨送來2千多份連署書，這臨門一腳讓總份數達法定門檻，團隊將徹夜造冊並持續收件，今將由備補領銜人詹嘉文代表送件。

林杏兒先前送出3032份連署書，昨再提供2378份。她仍喊話罷團領銜人張克晉「放下一切出來」，對民主會有很大貢獻。罷團「憶事吳成」昨晚也傳出連署份數接近二階門檻，決定加把勁，預計今天也送件。

新竹市是唯一立委、市長「雙罷免」戰區，藍白正合作對抗大罷免。民進黨議員劉彥伶昨質詢要求市府行政中立，查對二階罷免連署書。民政處長施淑婷說，中選會跟地方選委會是獨立機關，市府不會有相關資訊；她話鋒一轉指「自己不像柯建銘總召有通靈」，不會有這些（罷免進度）等資訊。

嘉義地檢署前天偵辦綠委陳冠廷罷免案提議書涉偽造文書，搜索國民黨嘉義縣黨部，黨部秘書長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫因手機對話紀錄均無可考，被檢方高度懷疑滅證，法院裁定2人羈押。

法院指楊富程、何博倫都坦承抄寫提議人名冊，但楊否認指示其他人抄寫不實名冊，法官審酌何博倫是王育敏服務處主任，辦公室設在黨部，楊富程與黨中央或王育敏聯繫，可能有賴何博倫，認定犯罪嫌疑重大。外界揣測檢方下一步是否傳喚王育敏？王表示「不可能的事」，自己沒參與任何偽造文書案件。

國民黨立委徐巧芯昨說，現在重點是大家要團結在一起，回防要被罷免的藍委，持續在立院做好監督，相信大家都會出門投下不同意罷免票。