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王育敏左右手法官准押 陳冠廷等告訴人律師：勿枉勿縱追查真相
嘉義地檢署偵辦罷免立委陳冠廷涉造假連署案，法官下午裁准羈押國民黨縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫；陳冠廷及被偽造連署被害人委託律師陳澤嘉說，這起案件不只是地區性，而是有系統、組織性犯罪行為，疑幕後有人指使，造假連署罷免立委，會拖垮民主政治，呼籲司法毋枉毋縱，追查真相。
陳澤嘉接受嘉縣市立委陳冠廷、王美惠委託，到地檢署提出罷免連署偽造文書、非法蒐集個資告訴，針對法官裁准羈押國民黨縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫，陳澤嘉說，透過造假連署偽造文書、非法蒐集個資手段，要罷免民選立委，是將人民當傻瓜「裝肖仔」，嚴重傷害、拖垮民主政治。
外界質疑同樣針對立委陳冠廷、王美惠，遭造假連署案提告訴，為何檢方大動作辦罷免陳冠廷涉造假連署案，未一併偵辦罷免王美惠涉造假連署案，陳澤嘉不予評論，他說，可能檢方也在偵辦了。
60歲曾姓男子收到選委會查詢函，發現自己簽名被人偽造在連署書，2月26日委託陳澤嘉提告，罷免陳冠廷領銜人及團隊涉嫌偽造大量連署簽名，涉系統性蒐集個資，大規模偽造文書，對民主機制造成嚴重傷害，陳澤嘉指出，「這不只是一紙偽造文書，而是精心策劃「組織性詐欺行為」，當事人在不知情下被列為提議連署人，收到選委會確認函驚覺遭冒名。
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