罷免吳思瑤明天要送件 關鍵還在這個人

罷免綠委吳思瑤二階連署書已達法定門檻逾2.6萬份，罷團「地動刪瑤」預計明天下午1點送件至台北市選舉委員會，然而領銜人張克晉先前宣布退出，目前送件關鍵仍在他身上。至於罷免綠委吳沛憶案，連署書還有缺額，罷團呼籲大家趕快來連署。

「地動刪瑤」召集人賴苡任今表示，目前收件狀況，經過下午清點，包含林杏兒議員今日送件份數，總部收到的二階段連署書已達法定門檻2萬6717份，後續仍有陸續送件，預估最後份數達2.7萬以上是沒問題。總部所有人力全力投入造冊，同時繼續收件，也請大家手上還有連署書就送回來給總部，今天會熬夜造冊。

目前該案二階連署書已達標，領銜人仍是張克晉。據了解，賴苡任今晚會想辦法找張克晉，並當面詳談，尋求他的意願或委任。 罷團今傍晚在媒體群組通知，「地動刪瑤」罷免吳思瑤連署明天下午1點送件至台北市選舉委員會，出席者包含賴苡任、備補領銜人詹嘉文、國民黨北市黨部主委戴錫欽，以及北市第一選區議員國民黨汪志冰、林杏兒及新黨侯漢廷。