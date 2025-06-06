台中2綠委罷免連署 中市選委會：時間截止未送件
罷免民主進步黨籍台中市立法委員蔡其昌、何欣純的2階連署今天截止送件。台中市選委會表示，2名領銜人至今天截止時間前並未送件，相關結果已陳報主管機關中央選舉委員會。
台中市選舉委員會今天透過文字稿表示，台中市第11屆第1選區立法委員蔡其昌、第7選區立法委員何欣純罷免案，連署期間為民國114年4月7日至6月6日，領銜人至今天截止時間前並未送件。
中市選委會表示，今天下午5時30分由委員洪嘉鴻宣布收件時間已截止，結束受理收件，並由監察小組在場監察見證，全程也予以錄影存證。相關結果已陳報主管機關中央選舉委員會，後續認定結果由中選會宣布。
罷免蔡其昌、何欣純的團體昨天發布聲明表示，連署啟動後，多名志工陸續遭司法單位約談與調查，造成恐慌與壓力擴散，許多民眾卻步，不敢再挺身而出，志工人力短缺，行動嚴重受阻。因此決定不再推進送件程序，呼籲檢調辦案同一標準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言