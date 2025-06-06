王育敏左右手准押！法官理由曝光 律師遺憾擬提抗告
嘉義地檢署偵辦罷免立委陳冠廷涉造假連署案，聲押縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫，王的左右手遭聲押，法院下午裁准羈押禁見，法官裁准理由是2被告涉勾串證人、滅證，犯行過程語帶保留，法官指不實連署事件是否仍有其他內幕，賴檢察官調查。
檢方下一步可能傳喚王育敏。對此王育敏上午受訪說，不可能的事，自己沒有參與任何跟偽造文書有關的案件，所以這是不可能的事情。檢方說，「不預設立場，依調查證據而定。」
楊富程委任律師梁樹綸對羈押禁見結果，表示遺憾，他說，開庭前充分閱卷，詳細寫明不羈押理由書狀，法庭陳述，最後法官不採納，他會與當事人討論後，在法定10天期間決定是否向地院提抗告。何博倫委任律師黃瑄芃也將與當事人討論是否抗告。
法官裁准羈押關鍵：楊富程僅坦承抄寫不實提議人名冊部分，否認指示其他被告抄寫不實，但有羈押證據資料、證人陳述佐證，楊富程職務比其他被告高，有上命下從關係，且楊富程、何博倫陳述不相符。
民進黨發動大罷免後，國民黨也隨之發動，至今國民黨地方黨部數個發生不實連署犯罪嫌疑案件，為何數個黨部以偽造文書連署罷免，是否有更高層角色介入串連？考量楊富程對涉案情節及其他人涉案情節語帶保留，避重就輕。檢察官當庭提出扣案手機對話紀錄，楊、何涉犯行期間手機對話紀錄無可考，有滅證可能。
對立委罷免應符合法律規範，楊富程涉透過作弊、違法方式，偽造提議人名冊，企圖罷免立委，敗壞社會民主政治，造成政黨政治無止盡對立鬥爭，對社會有非常重要影響。
何博倫訊問後，坦承檢察官羈押聲請書所載個人資料保護法及刑法行使偽造私文書罪嫌，有提議人名冊佐證，犯罪嫌疑重大，楊富程、何博倫陳述不相符。何博倫是王育敏服務處主任，辦公室設在黨部，楊富程與國民黨中央或王育敏聯繫，可能有賴何博倫。法官說，何博倫犯行過程語帶保留，黨部發生不實連署事件，是否仍有其他內幕，有賴檢察官調查。
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