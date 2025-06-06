王育敏左右手准押！法官理由曝光 律師遺憾擬提抗告

嘉義地檢署偵辦罷免立委陳冠廷涉造假連署案，聲押縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫，王的左右手遭聲押，法院下午裁准羈押禁見，法官裁准理由是2被告涉勾串證人、滅證，犯行過程語帶保留，法官指不實連署事件是否仍有其他內幕，賴檢察官調查。

檢方下一步可能傳喚王育敏。對此王育敏上午受訪說，不可能的事，自己沒有參與任何跟偽造文書有關的案件，所以這是不可能的事情。檢方說，「不預設立場，依調查證據而定。」

楊富程委任律師梁樹綸對羈押禁見結果，表示遺憾，他說，開庭前充分閱卷，詳細寫明不羈押理由書狀，法庭陳述，最後法官不採納，他會與當事人討論後，在法定10天期間決定是否向地院提抗告。何博倫委任律師黃瑄芃也將與當事人討論是否抗告。

法官裁准羈押關鍵：楊富程僅坦承抄寫不實提議人名冊部分，否認指示其他被告抄寫不實，但有羈押證據資料、證人陳述佐證，楊富程職務比其他被告高，有上命下從關係，且楊富程、何博倫陳述不相符。

民進黨發動大罷免後，國民黨也隨之發動，至今國民黨地方黨部數個發生不實連署犯罪嫌疑案件，為何數個黨部以偽造文書連署罷免，是否有更高層角色介入串連？考量楊富程對涉案情節及其他人涉案情節語帶保留，避重就輕。檢察官當庭提出扣案手機對話紀錄，楊、何涉犯行期間手機對話紀錄無可考，有滅證可能。

對立委罷免應符合法律規範，楊富程涉透過作弊、違法方式，偽造提議人名冊，企圖罷免立委，敗壞社會民主政治，造成政黨政治無止盡對立鬥爭，對社會有非常重要影響。