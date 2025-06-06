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高雄雙罷劫再傳內鬨 領銜人帶連署書離開總部

中央社／ 高雄6日電

推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「雙罷劫總部」再傳內鬨，2位領銜人朱磊、黃晃枝昨天帶著連署書等資料離開總部；「雙罷劫」負責人徐尚賢父親今天表示「沒有趕走大家」。

徐尚賢4月時遭依違反個資法、偽造文書等罪嫌，且有勾串、滅證之虞裁定羈押，隨後傳出朱磊與徐父多次意見不合、各自表態。徐父昨天找來監視器廠商至總部裝監視器，過程中2人再次發生衝突，最後朱磊、黃晃枝帶著連署書等資料離去。

徐父今天開記者會表示，因原先的監視器遭警方帶走，詢問後不會那麼快歸還，為了保障團隊、志工，及連署個資等安全，才會請來廠商裝監視器，「我沒有趕走大家，一切都是出自善意，但善意被誤解」。

不過，朱磊今天接受媒體聯訪時說，「真的太離譜了，被負責人的爸爸趕出來」，徐父今天對媒體的說法都是藉口，事實上昨天晚上連志工去拿私人東西都被報警處理。

此外，朱磊也質疑徐父預測徐尚賢19日可恢復自由，「恐是遭檢方摸頭」；徐父22日要辦感恩活動，「我合理推測雙方是不是有協商」。

徐父對此說，檢調自有辦案步驟，自己只是平民百姓，絕對沒有摸頭問題；推測兒子19日可不再被羈押只是自己的判斷，若外界再說他與檢調有交換意見、被摸頭等，「一定會提告」。

許智傑、黃捷第2階段罷免連署送件期限為14日，罷免黃捷的送件門檻為3萬1366份連署書，罷免許智傑送件門檻為2萬9351份連署書。朱磊在3日時表示，目前黃捷部分還需要8000至9000份，許智傑部分還需要1萬1000份左右。

罷免

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