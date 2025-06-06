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罷免連署涉抄名冊 嘉縣國民黨部書記長、王育敏辦公室主任收押禁見

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨嘉義縣黨部昨（5）日遭檢調搜索，搬走2大箱文件。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部昨（5）日遭檢調搜索，搬走2大箱文件。記者黃于凡／攝影

國民黨嘉義縣黨部昨遭檢調搜索，搬走2大箱文件，縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫今清晨遭檢察官聲押，楊富程僅承認自己抄寫名冊，否認曾指示其他人抄寫不實名冊，何博倫對過程語帶保留，法院下午羈押庭裁定2人羈押禁見。

院方指出，楊富程僅坦承抄寫提議人名冊，否認曾指示其他人抄寫不實名冊，但依各項證據資料、證人陳述足以佐證，且楊富程是嘉義縣黨部書記長，職務均比其他共同被告甚高，自應有「上命下從」關係，如非被告楊富程指示，其他共同被告何須從事偽造文書手段，進行犯罪。

院方指出，何博倫坦承抄寫提議人名冊，有足跡可比對，但他對犯罪過程語帶保留，且他是主委王育敏服務處主任，辦公室就設置在嘉義縣黨部，懷疑楊富程與國民黨中央或是主委王育敏的聯繫，都可能有賴何博倫，是否仍有其他內幕，有賴檢察官繼續調查。

院方表示，楊富程、何博倫涉犯個資法第41條及刑法第216條、210條偽造文書，罪嫌重大，且國民黨已有數個地方黨部發生不實連署犯罪嫌疑案件，懷疑有更高層角色介入串連，因2人手機對話紀錄均已無可考，恐有滅證的高度可能，裁定2人收押禁見。

罷免 王育敏 檢察官 國民黨 偽造文書 個資

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