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中檢辦罷免案涉幽靈連署 藍台中黨工又1人交保

中央社／ 台中6日電

中檢偵辦台中立委罷免提議涉幽靈連署，在罷綠部分昨天再通知國民黨台中市黨部廖姓黨工等7人到案，訊問後廖姓黨工以3萬元交保，其餘人請回，全案至今累計2人收押、32人交保。

台中地檢署今天表示，檢方昨天再傳喚先前交保的6人（包括提議罷免民進黨立委何欣純的劉姓領銜人）及國民黨台中市黨部廖姓黨工共7人到案釐清案情，訊後認定廖姓黨工協助抄寫黨員名冊，涉偽造文書等罪，以新台幣3萬元交保，其餘人請回。

民進黨立委蔡其昌、何欣純，及國民黨立委顏寬恒、廖偉翔與黃健豪罷免提議遭質疑涉幽靈連署，台中地檢署首波行動於今年5月2日展開，指揮法務部調查局台中市調查處等單位，搜索罷綠的國民黨台中市黨部與涉嫌人住居所、辦公處所及政黨地方黨部共8處，也約談罷藍團體6人，共帶回19人。

檢方複訊後認定，國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍2人，涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個資、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准；另有國民黨6名幹部以10萬元至20萬元不等金額交保，其餘人請回。

罷藍部分，檢方約談3名嫌疑人、3名證人到案說明，訊後諭知請回。

檢方5月26日進行第二波行動，帶回國民黨25名黨工偵辦，經調查認定涉嫌協助抄錄黨員名冊，並製成罷免連署書。

中檢昨天進行第三波行動，再約談1名藍營黨工（以3萬元交保），並通知先前交保的6人（皆請回）到案釐清案情。全案罷綠部分累計2人收押、32人交保，檢方仍持續擴大偵辦釐清。

黨工 罷免 國民黨 偽造文書

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