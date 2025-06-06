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左右手涉偽造文書遭檢調聲押 王育敏篤定：不可能搜索到我

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨嘉義縣黨部遭搜索，外界猜想下一步可能傳喚立委王育敏，她澄清自己未參與任何偽造文書，不可能搜索到她。記者黃于凡／翻攝
國民黨嘉義縣黨部遭搜索，外界猜想下一步可能傳喚立委王育敏，她澄清自己未參與任何偽造文書，不可能搜索到她。記者黃于凡／翻攝

國民黨嘉義縣黨部昨遭檢調搜索，搬走2大箱文件，縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫今天清晨遭檢察官聲押，外界聯想下一步就會傳喚縣黨部主委、立委王育敏，王育敏今對外回應，沒參與過任何偽造文書案件，不可能傳喚到她。

王育敏主要在北部經營，平時較少回到嘉義跑行程，何博倫是王育敏在嘉義重要左右手，深入基層服務，處理選民服務各種事項；王育敏雖然在國民黨主席示意下身兼縣黨部主委，但她嫌少參與縣黨部事務，主要仍由書記長楊富程負責維持縣黨部運作。

檢調懷疑罷免文件有偽造嫌疑，今天清晨向法院聲請羈押楊富程、何博倫等2人，總幹事李俊昌、前黃復興黨部幹部賴珠煌等2人各以30萬元具保，副主委國恕強、執行長莊美玲、吳姓會計等3人各以10萬元具保，蔡姓、蘇姓黨工等2人各以3萬元具保，並限制出境、出海。

外傳檢調下一步可能傳喚王育敏，但立法院正值開議期間，王受國會保護傘保護。對於身兼縣黨部主委，是否擔心會被搜索，王育敏表示，「這是不可能的事情，因為我從來沒有參與過任何偽造文書的案件」，至於縣黨部相關情況，已請律師在全程協助處理。

王育敏表示，國民黨現在有很多的黨部，都面臨被搜索情況，希望檢調單位不要小案大辦，司法資源應該要用更多在詐騙、毒品這類，這些才是需要檢調單位花更多心力去偵辦，檢調單位這麼大陣仗查辦罷免連署等案子，她覺得司法資源被錯置了。

罷免

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