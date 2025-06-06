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林右昌到花蓮劍指傅崐萁 藍諷民進黨「幕後黑手不演了」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣議員吳建志。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣議員吳建志。記者王燕華／攝影

民進黨祕書長林右昌今天到花蓮參香，強調罷免第三階段會與公民團體密接資源，全力支援；國民黨縣議員吳建志批評「民進黨不演了」，坐實了大罷免幕後黑手就是民進黨。

林右昌今天說，罷免第三階段會採取密接資源，比第二階段更加緊密，在文宣、陸戰或相關活動，都希望更緊密配合公民團體的規畫、相關策略與期程，全力支援。

「民進黨決定不演了」，國民黨花蓮縣議員、縣黨部發言人吳建志指出，民進黨一再宣稱大罷免不是他們做的，但很清楚，幕後黑手就是民進黨，從去年開始動作，就是仇恨、鬥爭，他表達最大的遺憾。

吳建志說，中央發動大罷免，對花蓮人不公平，相信花蓮人民的選擇是智慧的、是理性、善良、溫柔的，不容許民進黨在花蓮撒野。

他表示，選舉與罷免原本應該是用來檢視政治人物施政表現的重要制度，但罷傅已淪為政黨操弄與仇恨動員的工具，民進黨與其側翼罷免團體以極端情緒渲染、網路攻擊與媒體操作，對傅崐萁長年政績惡意抹黑，罷團說「傅崐萁夫婦施政23年毫無作為」，更是罔顧事實、顛倒黑白的論述。

吳建志說，傅崐萁在花蓮的施政具有遠見，也有具體成果，像是全國首創的公費留學專案、有機營養午餐、打造東大門夜市商圈、美化知卡宣綠森林親水空間等。接下來國民黨會多做政策宣講，向選民解釋清楚，把民進黨從中央到地方，一條龍造謠的抹黑、栽贓與謊言一一戳破。

他說，歡迎監督與辯論，但不接受謊言與抹黑，呼籲罷團立刻停止洗腦花蓮人、停止造謠，停止對民主制度的濫用與汙染。

罷免

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