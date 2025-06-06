左右手遭聲押王育敏批司法資源錯置 檢方12字回應
嘉義地檢署偵辦罷免連署綠營立委陳冠廷涉造假連署案，深夜聲押縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏辦公室主任何博倫。王育敏今早表示，國民黨現在有很多黨部，都面臨被搜索的情況，希望檢調不要小案大辦，錯置司法資源。檢方說，「不預設立場，依調查證據而定。」
嘉檢調昨天搜索國民黨嘉縣黨部，傳喚9名涉案人到案說明，深夜聲押縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫，不分區立委王育敏兼黨部主委，王的左右手同遭聲押，檢方下一步是否傳喚王育敏受注目。法院排定下午召開羈押庭，檢察官與國民黨為楊富程、何博倫委任律師，勢將有激烈攻防論戰。
王育敏服務處主任何博倫遭聲押，外界揣測檢方下一步可能傳喚王育敏說明。對此王育敏說，不可能的事，自己沒有參與任何跟偽造文書有關的案件，所以這是不可能的事情，至於整起案件，國民黨方面已經有請律師了解處理當中。檢方表示，不預設立場，依調查證據而定。
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