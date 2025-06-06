罷免吳思瑤二階門檻「達標」 罷團：不眠不休造冊拚送件

罷免綠委吳思瑤二階連署書明截止送件，罷團聲請暫時處分遭法院駁回。「地動刪瑤」召集人賴苡任今表示，眼下最重要的是造冊，議員林杏兒今送2千多份連署書，總份數已達法定門檻，團隊將不眠不休造冊，確保順利送件。

賴苡任今再度回應暫時處分駁回，從法律程序上來看，現階段罷免案的領銜人仍為張克晉。法官此次駁回裁定的3個理由，與當日庭訊中中選會所主張的3點內容幾乎完全一致，分別為「誰有權提告？」「應告對象為何？」「何時提起訴訟？」皆成為裁定依據。

賴苡任說，根據裁定書內容，應由備補領銜人詹嘉文提起訴訟，且中選會不是主管機關，同時指出須待連署書正式送件、若遭拒收後，才可進一步啟動行政救濟程序。他對此表示，後續團隊也將與律師研議下一步行動方向。至於是否提起抗告，「眼下最重要的是造冊作業。抗告有一定時效，我們會依程序與律師討論。」

賴苡任指出，目前連署與造冊兩線同步進行，芝山、石牌、北投等地仍有志工持續衝刺連署，昨日最後清點連署書總數時，距離法定門檻2萬7000份僅差最後一點，今日林杏兒議員上午10時送來2000多份連署書，團隊評估總份數已達法定門檻，仍希望能繼續衝總數。賴苡任呼籲支持者，盡快將連署書送回罷瑤總部，團隊將不眠不休完成造冊，確保順利送件。

至於國民黨主席朱立倫陪同立委林思銘掃街，是否希望雙北罷免案也獲更多助力？賴苡任說，「黨中央都有持續協助，我相信他們是希望把時間與空間留給我們團隊集中火力處理造冊作業。」他強調，團隊將全力衝刺、準備熬夜趕工，務必在法定期限內將連署書如期送達台北市選委會。