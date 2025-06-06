高雄「雙罷劫」總幹事朱磊疑遭趕 徐尚賢父澄清：善意遭誤解

「高雄雙罷劫」連署總站負責人徐尚賢因涉偽造文書等罪，4月羈押至今，其父徐國祥與總幹事朱磊因意見不和，多次隔空互嗆。昨日朱磊將總部上萬件連署書和志工團隊帶走、離開總部，疑遭徐國祥趕走；徐國祥今日澄清，當時是欲在總部裝設監視器，對方質疑動機，他強調監視器能保障個資安全，出於善意的行為卻遭誤解。

「我絕對沒有趕走大家！」徐國祥表示，因為辦公室原本設置的監視器遭檢方取走蒐證，他短時間無法取回，因此想要在放置罷免數的3樓空間和樓梯間自費裝設新的監視器，昨天下午先由廠商到內部勘查時，造成罷團內部激烈反應，朱磊就召集志工，問他裝監視器的用意為何？朱磊最後決定將連署書全數帶走，

徐國祥表示，監視器的作用是若罷免過程出問題，畫面可以向檢警佐證，同時也保護連署書的個資，「我一切都是出自善意，用來保護志工安全、保護個資」，但朱磊不願理解，堅持以領銜人身份帶走團隊和連署書，他認為罷團內部遭受外界政治勢力影響，導致情緒高漲、意見分歧，最後全數拂袖而去。

徐國祥說，他只是請監視器廠商至內部，過程中並未驅趕、咆哮志工，也沒有關鐵門，雙方並無爭執，朱磊就逕自決定離開，他強調自始至終支持罷免，也願意提供場域，「若對方堅持離開，我無法強迫對方使用，只能尊重意見，但絕不是我趕走大家，也不是內鬨」，他說總部空間足夠，希望朱磊和志工回來，不會收取任何費用。

「目前內部認知確實沒有取得共識，但並非內鬨！」徐國祥說，雙方對於安裝監視器無法有共識，他出於善意的舉動無法讓朱磊認同，他實在不解，也不怕外界、政黨來看笑話，他說自己只是一個民團，「政黨要嘲笑我們，我們也不能哭給你看」。