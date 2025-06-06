劍指傅崐萁 林右昌帝君廟參香點光明燈「心誠一盞就夠」

花蓮罷免傅崐萁進入深水區，民進黨祕書長林右昌今天到花蓮市聖天宮（帝君廟）參香，也點一盞光明燈，意有所指地說「心中誠心誠意，點一盞就夠了」；聖天宮是傅崐萁點六柱光明燈的廟宇，林的舉動被認為劍指傅崐萁；林右昌說，罷免進入三階，會全力支援公民團體。

聖天宮在地人稱帝君廟，香火鼎盛，傅崐萁經常前往參拜，家族在帝君廟點有光明燈。林右昌今天由縣黨部主委嚴献宗、黨籍三位縣議員張美慧、胡仁順、林則葹等人陪同參拜，點一盞光明燈寫上「台灣平安、花蓮順遂」。

林右昌說，黎明之前的黑暗是最難度過的時刻，花蓮需要更多光明，今天來參香祈福，為台灣跟花蓮點一盞燈，希望這光明能帶給台灣跟花蓮更多希望。

林右昌說，傅崐萁去年４月從中國大陸回來後，立法院、國內政治變得非常混亂，傅崐萁是亂局首惡，花蓮絕對是指標，民進黨全力協助跟支持公民發起的罷免行動。

媒體詢問是否刻意選聖天宮參香？林右昌說，在媒體上有看到，聽說傅家點了六柱、共4800盞光明燈，他覺得心中是誠心誠意，光明燈一盞就夠了。

「傅崐萁不倒，國民黨不會好。」林右昌表示，最近他聽到傅到處跟人說為花蓮爭取多少經費，這10年來，民進黨中央執政對花蓮補助近2200億，地方建設從公路、橋梁、道路拓寬，哪一條沒有民進黨中央政府的預算，不是傅爭取的功勞，是民進黨中央執政的支持。