4綠委罷免不送件、藍嘉縣黨部被搜 徐巧芯喊：全力回防
嘉義地檢署偵辦罷免連署民進黨立委陳冠廷涉造假連署案，深夜聲押國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏辦公室主任何博倫，彼時又傳同時民進黨立委蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘罷免案不送件，令國民黨面對罷免的情勢更艱鉅。國民黨立委徐巧芯今日強調，重點是回防面臨罷免的藍委。
徐巧芯表示，現在的重點應該是，針對可能被送件罷免的國民黨立委做保衛戰，大家可以團結在一起，能讓大罷免失敗。不管是不希望立法院長變成柯建銘，「又或者是這些做得很好的首長，不希望因為我們的關係，讓他們被攻擊，甚至我們也不希望說，在這過程當中，可能引發我們內部的分化。」
徐巧芯強調，重點是回防要被罷免的國民黨立委，把民生政績講出來，也持續在立法院做好監督的工作。相信人民的眼睛是雪亮的，最後大家都會出門投票，投下不同意罷免，這才是現階段要最努力做的事情。
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