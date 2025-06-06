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「罷瑤」二階衝刺 藍議員今再送2378份連署書助達標

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
罷免綠委吳思瑤二階連署書明日截止送件，國民黨北市議員林杏兒（右）今再送2378份給「地動刪瑤」召集人賴苡任（左）。圖／林杏兒提供
罷免綠委吳思瑤二階連署書明日截止送件，國民黨北市議員林杏兒（右）今再送2378份給「地動刪瑤」召集人賴苡任（左）。圖／林杏兒提供

罷免綠委吳思瑤二階連署書明日截止送件，國民黨北市議員林杏兒今說，先前陸續送3032份連署書，連同今天2378份給「地動刪瑤」召集人賴苡任，一共5410份連署書；也喊話領銜人張克晉「放下一切出來」，將對民主有很大貢獻。

罷團對此表示，總部於昨日最後清點時確實差一點，今日上午10點收到林杏兒議員送來的2000多份連署書，目前正在加緊清點中，相信距離達標不是問題。

林杏兒今表示，她身為在地議員，從罷免案一開始就積極配合黨中央及罷免團體行動，不僅多次參與街頭宣講，設置連署攤位，最後更成功送出5410份連署書，讓二階連署人數順利超越門檻，展現藍營與民意結合的強大力量。

她指出，完成一階門檻後，黨中央及在地藍營議員群策群力，國民黨主席朱立倫多次親赴選區掃街打氣；士林北投黨部常委書記更放棄私人時間，簽回一份份連署書，跨政黨的新黨議員侯漢廷第一線的宣講，民眾黨也全力動員支持力量，就是為了實現這場人民對吳思瑤失望的吶喊。

林杏兒強調，這一路走來，不只面臨民進黨的司法迫害，還有領銜人更換等不預期的干擾，但全體藍營議員和在地支持者毫不退縮，一步一腳印，最終成功達到並超越二階標準。

她說，能簽回5410份連署書，這正是人民對吳思瑤立委真正的心聲，象徵著人民對施政不滿的具體行動，絕不懼怕任何打壓和分化。也呼籲張克晉，「可以放下一切，這是歷史性一刻，如果您願意出來，會對我們的民主做出很大的貢獻。」

林杏兒呼籲民進黨中央及中選會，勿再忽視人民的聲音與力量，更不要干預民主機制。她強調，此罷免案是在目前民進黨無差別大罷免中，展現真正民主重要一環，期盼中選會秉持中立，讓罷免順利進入第三階段，由選民親自做出最後的決定，完成這場民主審判。

罷免

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