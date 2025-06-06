藍嘉義縣黨部遭搜索 王育敏批：司法資源錯置

嘉義地檢署偵辦罷免連署綠營立委陳冠廷涉造假連署案，深夜聲押縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏辦公室主任何博倫。王育敏今早表示，國民黨現在有很多黨部，都面臨被搜索的情況，希望檢調不要大案小辦，錯置司法資源。

檢調在全台大動作調查罷免連署涉偽造文書案，昨搜索國民黨嘉縣黨部，傳喚9名涉案人到案說明，今晨聲押楊富程、何博倫，其餘7人以3萬至30萬元交保，檢方下一步是否傳喚王育敏？受各界關注。

王育敏表示，國民黨現在有很多的黨部，都面臨被搜索的情況，希望不要小案大辦，司法資源應該要用在詐騙、毒品這類，需要檢調花更多心力去偵辦，檢調這麼大陣仗來查辦幽靈連署這案子，她覺得司法資源被錯置了。

至於服務處主任何博倫遭聲押，外界揣測檢方下一步可能傳喚王育敏來說明。對此王育敏說，不可能的事，自己沒有參與任何跟偽造文書有關的案件，所以這是不可能的事情，至於整起案件，國民黨方面已經有請律師了解處理當中。