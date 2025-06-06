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綠民代質詢罷免進度？竹市民政處長：不像柯建銘會通靈

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨市議員劉彥伶今天在議會單位業務質詢，詢問罷免案檢核進度、罷免成功率？民政處長施淑婷答詢提到「不像柯建銘總召會通靈」。圖／翻攝自新竹市議會直播畫面
民進黨市議員劉彥伶今天在議會單位業務質詢，詢問罷免案檢核進度、罷免成功率？民政處長施淑婷答詢提到「不像柯建銘總召會通靈」。圖／翻攝自新竹市議會直播畫面

全台大罷免，新竹市是唯一「市長立委雙罷」區，綠營與藍白屢屢爭鋒相對。民進黨市議員劉彥伶今天在議會單位業務質詢，詢問罷免案檢核進度、罷免成功率？民政處長施淑婷答詢提到「不像柯建銘總召會通靈」，也回應全台大罷免成功率，取決賴清德總統執政狀況。

施淑婷過去曾擔任新竹市長高虹安市府發言人，有民眾黨籍，目前為新竹市政府民政處長，個人臉書時事發文不時暗諷綠營作為，日前一篇發文提到「即便空氣中充滿14%的一氧化碳，我們也不會輕易的吸它，哪怕是1%的存在都是對人類與國家致命的。」對罷免案意有所指，引來網友洗版嗆聲。

今天劉彥伶在議會單位業務質詢，一開頭就直接送上「14%一氧化碳」的氣球給施淑婷，並發言不少爸媽支持罷免是為了愛，不是對立的工具，希望讓新竹有一個重新出發的機會，這也是憲法賦予人民的權利。劉也問施淑婷到底寫14%一氧化碳是什麼意思？應該要秉持行政中立。施淑婷說，大家心裡想是什麼就是什麼，沒特別意思。

針對新竹市「雙罷」案目前已經第二階段連署送件，正在查對階段。劉彥伶也問擔任民政處長的施淑婷，目前罷免檢核進度為何？會需要補件嗎？

施淑婷說，中選會跟地方選委會是獨立機關，市府不會有相關資訊，但市府會提供行政協助，包括因應罷免案，例如得籌措3千多萬元的預算會以市款支出、需要5800多人協助罷免案，接著話鋒一轉說，自己也不像柯建銘總召有通靈的部分，不會有這些（罷免進度）等資訊。

劉彥伶又追問施淑婷認為高虹安罷免成功率多少？施淑婷答詢表示，以現在社會氛圍，大多數人不願意有罷免狀況，議員看民調也知道，全台大罷免是否成功是取決總統施政狀況；至於特定選區，她無法回答。

罷免

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