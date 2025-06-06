「盲目投票24年殺了花蓮」 當地咖啡店喊話：罷免傅崐萁失敗就關門

綠營發動「大罷免」，針對國民黨立委傅崐萁的罷免活動，現正集結連署書中。連署地點之一的花蓮店家「SabiSabi CoffeeSweets」昨(5)日在臉書喊話，表示若罷免傅崐萁失敗，8月23日前就會結束營業。店家老闆並感嘆今天的花蓮，是過去24年來所有盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的，認為若花蓮人最終選擇沒有思辨（變），那麼他會跟SabiSabi一起離開花蓮。

該店店主在臉書粉專「SabiSabi CoffeeSweets花蓮老宅神級肉桂捲」發文，6月5日是他回花蓮創業的第6年，也可能是最後一年。作為罷免活動連署點之一，他表示當初加入連署時就說過，如果罷免傅崐萁失敗，會在8月23日前結束營業。

店主說，這段時間非常多的客人、鄉親和社會前輩相勸：「就算罷免輸了、你也不能走，不然花蓮就沒有希望了。」但他認為，傅崐萁成為「花蓮王」和花蓮的經濟跟觀光死掉，都不是他一個人造成的，現今的花蓮是過去24年所有盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的。

他指出，過去10年，花蓮獲得超過1000億規模的中央常態性補助款，以花蓮縣30萬人口來說，等於每位花蓮人拿到超過40萬的中央補助，超越新北、台中、高雄六都各地每位民眾獲得的補助額度。他提出質疑，過去10年的這1000億，我們在花蓮究竟看到了什麼樣實質的建設？到底推動出什麼樣振興花蓮經濟的有感建設？

他表示，包括花蓮的市八市場、大同市場、綜合市場，瑞穗鄉公有市場等，外觀皆殘廢不堪，即使攤位費用低，但因管理不足、交通動線混亂，攤商大量外溢，道路充滿違法攤販，外圍還有大量違停車輛，讓招商極為困難。

反觀沖繩位居日本最南端，南北車程也是3小時以上，但日本透過基礎建設，讓觀光客能以單軌電車、完整的高速巴士一日遊，讓非自駕的遊客也能輕鬆旅行；面積不到百坪的牧志公有市場，更是將在地海鮮、農產與餐飲結合成為觀光客必訪之地。

店主感嘆，花蓮雖坐擁無敵海景，但花蓮縣政府卻未有效整合，透過完整視覺設計、景觀規劃結合民間營造產業聚落，任由業者自生自滅，每一店家如此努力呈現創意和能力，但苦無政府支援、孤掌難鳴。

店主說，花蓮的24年過去了，但花蓮人眼中只有蘇花高，徹底忽視了從中央10年拿1000億，應該在花蓮長出的基礎建設。他認為，縱使有蘇花高，若每日湧入1萬台自用車，請問這些車要停在哪？花蓮有妥善運用這1000億去拓寬馬路、增建公有停車場嗎？有將1000億花在平交道地下化，降低偏鄉的鐵道事故死傷嗎？或花在道路優化，以車道改善、號誌管理減少市區的車流回堵嗎？

店主認為，號稱觀光立縣的花蓮，連提供給觀光客最基本的Youbike公共自行車都沒有建構，旅客來到花蓮一天，需支出500元在市區租機車，如果能夠以此替代部分行程，差額便可以挪為餐飲、名產、在地經濟的收入之一，更不用說因為公有車位的匱乏，讓觀光客在東大門夜市花千元停車費大損花蓮形象。

店主無奈說道，10年1000億，我們的每一票投出了現在的花蓮。生活在這樣的花蓮，還能看到什麼未來？過去24年，花蓮被形塑為台灣最可憐的一塊。沒有蘇花高，全台灣虧欠我們花蓮人，但真的是事實嗎？他表示台灣真的沒有虧欠花蓮人。

店主稱媒體人尚毅夫表示，罷免傅崐萁不是不可能，因為花蓮長期有9萬人必須外漂打拚不投票，他們是因過去24年每一張錯誤的選票而被迫離開家鄉的花蓮人。若這次再投下錯誤的一票，那麼用雙手推出去的，不會只有那9萬個外漂的花蓮人，而會有更多像他這樣返鄉的花蓮人，再次踏上離鄉背井的路。

作為連署點，店主也透露，父親及家人至今都無法諒解他，甚至質疑他是收了多少錢，要做這種事情？讓他感嘆道，若是有拿錢，還需要在這裡賣咖啡、做肉桂捲嗎？他不願意花蓮成為台灣畏戰的破口，所以這次罷免，要為自己還有台灣的下一代站出來，表示花蓮不該繼續活在人治超越法治、獨裁的花蓮王王朝的餘威之下。