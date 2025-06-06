左右手遭聲押！王育敏兼嘉縣黨部主委...被檢傳喚可能性提高

嘉義地檢署偵辦罷免連署綠營立委陳冠廷涉造假連署案，昨天白天搜索國民黨嘉縣黨部，傳喚9名涉案人到案說明，深夜聲押縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫，曾選本屆嘉縣長落選的不分區立委王育敏兼黨部主委，王的左右手同遭聲押，檢方下一步是否傳喚王育敏受注目，檢方說，要看證據偵辦結果而定。

檢方傳喚對象包括國民黨嘉縣黨部書記長楊富程、總幹事李俊昌、副主委國恕強、執行長莊美玲、立委王育敏辦公室主任何博倫、前黃復興黨部現為退伍軍人服務工作委員會幹部賴珠煌、吳姓會計，以及蔡姓、蘇姓黨工等9人到案。

檢方指出，楊富程、何博倫等2人有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見；其他被告無羈押之必要，李俊昌、賴珠煌等2人分別以30萬元具保，國恕強、莊美玲、吳姓會計等3人則各以10萬元，蔡姓、蘇姓黨工等2人各以3萬元具保，並命限制出境、出海。

今天法院將開羈押庭，檢察官與國民黨為楊富程、何博倫聘請律師，勢必將有激烈攻防論戰，據了解，雖楊、何否認指使連署造假，但因檢調4月就曾約談陳冠廷罷免案的國民黨員徐姓領銜人到案說明，徐供稱不知情，又陳冠廷委任律師告發死人連署等多件，檢舉系統、組織性犯罪，有證人指證，讓檢方以楊、何涉嫌重大有勾串共犯之虞聲押。

昨天檢調搜索國民黨嘉縣黨部，王育敏指示黨部發聲明表示，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工同仁權益不受迫害。呼籲檢調單位，搜索行侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。嘉署回應，檢察官團隊辦案，秉持客觀中立立場，不問對象、黨派、身分，從嚴從速積極查辦，維護選風及澄清吏治，確保民主價值。