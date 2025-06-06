他指藍營「反罷四天王」非成敗關鍵 黃暐瀚：重點在反罷免票

大罷免將進入最後決戰，媒體人黃暐瀚提出藍營的「反罷四天王」，他表示，成敗的關鍵也不在四天王，而在支持者願不願意出來投票。

黃暐瀚表示，藍委面對大罷免，嚴陣以待，邀約黨內大咖幫忙壯聲勢，最被期待站台的有「盧秀燕、韓國瑜、侯友宜跟蔣萬安」。3個直轄市長，1個立法院長；兩個選過總統，兩個未來可能選總統，藍委期待「盧瑜侯安」四天王沒有爭議，問題是，四天王站台，藍委就能高枕無憂嗎？

他分析目前的情勢：第一，投票率可能5成起跳（藍綠高度對立與動員），二是罷免票極可能投過25%（指危險席次），三要靠反罷免票壓過罷免票（想救得靠反罷票），四是需要更多藍營支持者出來投票（目前藍營選民態度並不積極）。

民調「反罷多於支持」，黃暐瀚表示，從罷綠委連署狀況不佳來看，藍營選民表現並不積極，除了台南地檢署已經起訴偽造文書（抄名冊）之外，台北罷瑤甚至出現領銜人已故母親，被造假兩次的狀況。

黃暐瀚表示，國民黨中央對於普遍的「死亡連署、偽造文書」不但沒有道歉，甚至沒有說明，只會一味的強調「政治迫害」、「辦藍不辦綠」。這種說法鐵粉埋單，但「知識藍」、「道德藍」跟「守法藍」，只會更失望，轉而不表態。

所以，黃暐瀚表示，國民黨想要「反被罷」，關鍵不在罷免票，而在反罷免票。成敗的關鍵也不在四天王，而在支持者願不願意出來投票。