檢調搜索國民黨嘉義縣黨部 深夜聲押楊富程、何博倫

嘉義地檢署偵辦立委陳冠廷罷免案提議書涉偽造文書，昨早指揮嘉義縣調查站搜索國民黨嘉義縣黨部，傳喚縣黨部秘書長楊富程等9人到案，檢察官今深夜訊問完畢，認定楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，其餘7人具保並限制出境。

檢方傳喚對象包括國民黨嘉義縣黨部秘書長楊富程、總幹事李俊昌、副主委國恕強、執行長莊美玲、立委王育敏辦公室主任何博倫、前黃復興黨部現為退伍軍人服務工作委員會幹部賴珠煌、吳姓會計，以及蔡姓、蘇姓黨工等9人到案，經檢察官深夜訊問被告完畢，認為涉嫌偽造文書及個資法嫌疑重大。

檢方指出，檢察官呂雅純偵辦陳冠廷立委罷免案提議書涉嫌偽造案件，昨天早上率同法務部調查局嘉義縣調查站、南部地區機動工作站及航業處高雄調查站調查官，持嘉義地方法院核發之搜索票，搜索該罷免案主要工作人員楊富程等人住處及辦公室共4處。

檢方指出，楊富程、何博倫等2人有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見；其他被告無羈押之必要，李俊昌、賴珠煌等2人分別以30萬元具保，國恕強、莊美玲、吳姓會計等3人則各以10萬元，蔡姓、蘇姓黨工等2人各以3萬元具保，並命限制出境、出海。