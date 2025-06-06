檢調搜索國民黨嘉義縣黨部 深夜聲押楊富程、何博倫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
檢調查辦罷免連署涉偽造文書案，昨早搜索國民黨嘉義縣黨部，傳喚9名涉案人到案說明，檢方今深夜聲押縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫。聯合報系資料照
檢調查辦罷免連署涉偽造文書案，昨早搜索國民黨嘉義縣黨部，傳喚9名涉案人到案說明，檢方今深夜聲押縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫。聯合報系資料照

嘉義地檢署偵辦立委陳冠廷罷免案提議書涉偽造文書，昨早指揮嘉義縣調查站搜索國民黨嘉義縣黨部，傳喚縣黨部秘書長楊富程等9人到案，檢察官今深夜訊問完畢，認定楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，其餘7人具保並限制出境。

檢方傳喚對象包括國民黨嘉義縣黨部秘書長楊富程、總幹事李俊昌、副主委國恕強、執行長莊美玲、立委王育敏辦公室主任何博倫、前黃復興黨部現為退伍軍人服務工作委員會幹部賴珠煌、吳姓會計，以及蔡姓、蘇姓黨工等9人到案，經檢察官深夜訊問被告完畢，認為涉嫌偽造文書及個資法嫌疑重大。

檢方指出，檢察官呂雅純偵辦陳冠廷立委罷免案提議書涉嫌偽造案件，昨天早上率同法務部調查局嘉義縣調查站、南部地區機動工作站及航業處高雄調查站調查官，持嘉義地方法院核發之搜索票，搜索該罷免案主要工作人員楊富程等人住處及辦公室共4處。

檢方指出，楊富程、何博倫等2人有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見；其他被告無羈押之必要，李俊昌、賴珠煌等2人分別以30萬元具保，國恕強、莊美玲、吳姓會計等3人則各以10萬元，蔡姓、蘇姓黨工等2人各以3萬元具保，並命限制出境、出海。

陳冠廷 罷免 王育敏

延伸閱讀

「木香好購市集」6/7嘉義舊監獄宿舍群登場

陸方指名資通電軍 陳冠廷：中國勿把焦慮投射在台灣

國民黨嘉義縣黨部遭搜索 書記長楊富程被帶回調查

影／藍綠罷免恩怨延燒 國民黨嘉縣黨部遭搜索鐵門緊閉

相關新聞

檢調搜索國民黨嘉義縣黨部 深夜聲押楊富程、何博倫

嘉義地檢署偵辦立委陳冠廷罷免案提議書涉偽造文書，昨早指揮嘉義縣調查站搜索國民黨嘉義縣黨部，傳喚縣黨部秘書長楊富程等9人到...

北市罷雙吳衝刺 藍營預備回防「保5」

罷免民進黨立委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶原本被藍營視為最有機會達標，二階連署書送件倒數3天，罷團雖加緊衝刺卻不樂觀， 全台罷...

罷免連署倒數9天 高雄「雙罷劫」總幹事朱磊被趕出總部

高雄立委黃捷、許智傑第二階段罷免連署將在6月14日截止，在「高雄雙罷劫」連署總站負責人徐尚賢遭羈押後，其父徐國祥與總幹事...

「罷瑤」聲請暫時處分遭駁回 賴苡任：尊重法院裁定

罷免綠委吳思瑤二階連署書送件6月7日截止，領銜人張克晉退出，罷團後續更換人選未果。「地動刪瑤」召集人賴苡任向法院聲請暫時...

賴苡任假處分遭駁 中選會提醒他送件時要出示3文件

罷免民進黨立委吳思瑤民團「地動刪瑤」召集人賴苡任聲請假處分，請求法院命中選會就他提出的連署罷免函應予受理。台北高等行政法...

藍罷免今喊停 何欣純：尊重民意繼續努力

台中市罷免立委何欣純的團體今表示，經多次討論，遺憾決定不再推進此次罷免案的送件程序，不是對罷免目標的妥協，而是不願成為政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。