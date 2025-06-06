北市罷雙吳衝刺 藍營預備回防「保5」

罷免民進黨立委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶原本被藍營視為最有機會達標，二階連署書送件倒數3天，罷團雖加緊衝刺卻不樂觀， 全台罷綠委恐掛零；北市議會國民黨團12日將開會討論回防第三階段的投票動員，確保選民出來投下不同意罷免票。

台中地檢署偵辦罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌的「死亡連署」，5月搜索國民黨台中市黨部等地點，多名黨工淪為涉案被告，罷團多名志工也被約談調查。罷團昨宣布，面對國家機器，遺憾決定不再推進罷免案的送件程序，以免志工成為政治清算的犧牲品，並呼籲檢調辦案一視同仁，不能辦藍不辦綠。

北市民進黨人士說，早在國民黨一階補件就知道「雙吳」罷免走不到三階，加上藍營死亡連署風波不斷，更吃下定心丸，接下來將全力協助罷藍委，正式開戰。

綠營發起大罷免，國民黨也罷免15名綠委反制，本月二階連署都將截止，但繼立委陳瑩、伍麗華罷免案未過關；新北蘇巧慧、吳琪銘和台中蔡其昌、何欣純罷團昨也宣布放棄送件，已6案確定不成立，藍營內部已傳出放棄進攻、專注回防聲音。

北市「罷雙吳」僅剩最後3天連署，藍營人士坦言，士林北投、萬華中正2區各有難題，最可能「破蛋」的兩區若攻不下來，北市最後恐淪為「保5」（保住5名藍委）。

國民黨北市黨部代理主委、議長戴錫欽說，目前仍希望衝刺堅持到最後，不過罷免吳思瑤領銜人問題未解，過門檻恐無人送件；罷免吳沛憶連署份數也可能不足。

罷瑤召集人賴苡任雖向台北高等行政法院 行政訴訟，聲請法官命中選會先受理送件，昨天也被駁回。台中罷綠委團體昨宣布暫緩罷免行動之外，也強調台中3藍委沒重大弊案或瑕疵，不該被罷免，呼籲民眾投不同意票。

嘉義縣民進黨立委陳冠廷罷免案1階連署疑出現造假、死亡連署，雖超過補提期限未補提而失效，嘉義地檢署昨指揮縣調站搜索國民黨嘉義縣黨部，搬走兩箱文件，陸續將縣黨部書記長楊富程等9人帶回調查，釐清是否涉偽造文書，晚間全移送地檢署複訊。

國民黨嘉義縣黨部昨發聲明，呼籲檢調搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。