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罷免連署倒數9天 高雄「雙罷劫」總幹事朱磊被趕出總部
高雄立委黃捷、許智傑第二階段罷免連署將在6月14日截止，在「高雄雙罷劫」連署總站負責人徐尚賢遭羈押後，其父徐國祥與總幹事朱磊意見不和，繼3日兩人在記者會公開互嗆後，今天下午徐國祥報警驅離，最後朱磊只好帶著連署書另覓其他工作據點。
「高雄雙罷劫」連署總站負責人徐尚賢因涉「偽造文書」等罪，4月羈押至今，父親徐國祥與兼任許智傑領銜人的罷團總幹事朱磊理念不合，曾開記者會片面宣布解散總部，並將朱磊解職。
6月3日上午朱磊開記者會為連署告急，徐國祥出面質疑連署份數不實，並揚言提告，你一言我一語，場面很僵。
徐國祥與朱磊緊張關係未見緩和，由於徐國祥是罷團辦公室承租人，今天下午報警要求朱磊等人離開辦公室，志工只好抱著連署文件及相關器具離去。
總幹事朱磊在3日指出，黃捷罷免連署約差8千至9千份，許智傑還差1.1萬份，
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