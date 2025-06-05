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「罷瑤」聲請暫時處分遭駁回 賴苡任：尊重法院裁定

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤罷免案二階連署將於7日截止，「地動刪瑤」召集人賴苡任向法院聲請暫時處分遭駁回。圖／聯合報系資料照
民進黨立委吳思瑤罷免案二階連署將於7日截止，「地動刪瑤」召集人賴苡任向法院聲請暫時處分遭駁回。圖／聯合報系資料照

罷免綠委吳思瑤二階連署書送件6月7日截止，領銜人張克晉退出，罷團後續更換人選未果。「地動刪瑤」召集人賴苡任向法院聲請暫時處分遭駁回，他今回應尊重法院的裁定，再與團隊討論後續如何應對。

賴苡任今在臉書發聲，「裁定出來了，我們被駁回」，駁回理由有3點。一是「中選會」不是選務主管機關；二是關於備補領銜人可否自動遞補為領銜人，無需二分之一提議人同意，要由備補領銜人自己來告；三為尚未送件遭到拒收就提暫時處分，是「預先司法審判」，因此要避免司法權過早介入，侵奪行政權的決定。

賴苡任說，3點駁回理由與當日庭上中選會的3項主張完全一致，他也絕對尊重法院的裁定，後續如何應對，他與團隊會再討論。

賴苡任表示，他特別感謝台北高等行政法院的法官願意花時間聽他們的論述，尤其當法官對於選罷法產生諸多疑問時，至少讓他覺得有人明白他們的困難，也對選罷法的矛盾抱持疑問，他相信當天聽庭的每一個人都能感受的到。

賴苡任說，至於昨日受邀至台北市選委會場勘，中選會罕見替兩個罷免團體（罷瑤、罷憶）發新聞稿對外說明細節，甚至替罷團公布可能的送件日期及送件時間。 

賴苡任直呼，「罷免吳思瑤團體受寵若驚，深感敬佩，因為身為中央選務機關，竟願屈身擔任罷免吳思瑤的對外發言人及媒體聯絡窗口。」中選會主委李進勇堪稱公務員之楷模、父母官之榜樣、士大夫之風範，不僅敢為天下先，還愛民如愛子，若中華民國官員皆有如此為民服務的熱誠，國家振興又有何憂。

罷免

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