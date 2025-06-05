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桃園立委牛煦庭拒罷團「暗箭」攻勢 以訟止謗今提告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園第一選區立委牛煦庭今表示，罷團不擇手段，以假貼文攻擊他，讓他無法再忍決定提告。記者陳恩惠／攝影
桃園第一選區立委牛煦庭今表示，罷團不擇手段，以假貼文攻擊他，讓他無法再忍決定提告。記者陳恩惠／攝影

桃園第一選區立委牛煦庭今表示，罷團不擇手段，不敢針對公共議題公開辯論，反躲在公民團體的外衣下，實際卻做著暗箭傷人勾當。決定不忍了，對一再貼文傷他的李女士提告，盼能遏止歪風。

牛煦庭說，這位李女士並非初犯，過去為拉攏連署，就曾造謠是他刪除育兒津貼，實際上，育兒津貼政策連衛福部都在立法院認證過，明確表示並未刪除，然而，這些人卻毫不查證，僅憑一己之見便散播謠言，企圖混淆視聽。

牛煦庭氣憤地說，昨發現「尊爵飯店」假宴請，惡意抹黑的貼文，內容指稱，牛於「尊爵飯店」宴請陸配與其家人，享用高級料理。更令人氣憤的是，這位李女士還煽動其在社群平台Threads上的「罷團好朋友」協助擴散，因此他決定站出來提告，讓假貼文消失。

衛福部 育兒津貼 罷免 牛煦庭

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