台中罷綠委「死亡連署」志工遭約談引恐慌 罷團：暫緩行動

台中地檢署偵辦罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌的「死亡連署」，上月搜索國民黨台中市黨部等地點，多名黨工淪為涉案被告，罷團多名志工也被約談調查。罷免立委蔡其昌與何欣純的團體今表示，經多次討論，遺憾決定不再推進此次罷免案的送件程序，不是對罷免目標的妥協，而是不願成為政治清算的犧牲品，並呼籲檢調，辦案一視同仁，不能只辦藍不辦綠。

罷免綠委何欣純與蔡其昌的「拔菜行動」、「不純下架」罷團發言人Max表示，由公民自主發起的罷免立委蔡其昌與何欣純的行動，原本是基於對其長期背離民意、罔顧選區聲音的質疑，但自連署階段啟動以來，陸續有多位參與的志工遭司法單位的約談與調查，造成恐慌與壓力擴散，導致志工人力短缺，許多民眾也因此卻步，不敢再挺身而出，行動嚴重受阻。

Max指出，感謝每一位願意勇敢挺身而出填寫罷免單的公民朋友，也感恩並敬佩每一位願意投入此次公民運動的志工，他們來自社會各階層，單純出於對民主的關懷與對制度的信任，但當行政與司法資源打壓，這已不只是對行動的壓制，更是對人民言論與政治表達自由的嚴重挑戰。

Max表示，與志工團隊多次深入討論後，遺憾決定不再推進此次罷免案的送件程序，這不是對罷免目標的妥協，更不是對體制的不信任，只是不願將珍貴的民間力量與熱情消耗於鬥爭環境中，也不願讓一場屬於人民的行動，成為政治清算的犧牲品。

罷團呼籲檢調，偵訊辦案應該一視同仁，而不只是「辦藍不辦綠」。罷團強調，對台灣民主還是充滿信心，民主不會在一次暫停中消失，更不會因為一時的打壓下而退卻，相信人民的眼睛是雪亮的，歷史終將還公義一個位置。