台中罷免藍委志工遭男子作勢攻擊驅趕 民團提告

罷免國民黨籍立委顏寬恒的民團今天指控，有志工日前在台中霧峰區收件時，遭1名男子持安全帽作勢攻擊驅趕，民團今天到地檢署提告，呼籲民眾若立場不同也不應做出違法行為。

罷免國民黨籍台中市第二選區立委顏寬恒的民團代表及志工，今天上午與律師王翼升到台中地檢署按鈴控告涉案的男子違反公職人員選舉罷免法、刑法公然悔辱罪與違反社會秩序維護法。

林姓志工接受媒體聯訪時表示，她5月31日下午在霧峰區1家超市外收取罷免連署書時，遭1名男子以髒話辱罵、指控收錢，且作勢用安全帽攻擊驅趕，還以言語性騷擾，讓她相當害怕，與罷團討論後決定提告。

王翼升提到，涉案的男子以安全帽作勢攻擊志工，已達到實施強暴脅迫手段妨害罷免，這部分涉違反選罷法，其他行為涉及刑法公然侮辱罪與社會秩序維護法。

罷團發言人林宣宏說，團隊會成為志工最堅強的後盾，讓他們在選區進行安全的罷免活動，呼籲立場不同的支持者，遇到罷團志工時，立場不同也不要對志工攻擊與謾罵，民主社會本身就可以容納不同的聲音，但不代表可以用違法行為讓對方順從。

轄區台中市警局霧峰分局表示，已掌握涉案男子身分，後續待檢方指揮調查釐清。