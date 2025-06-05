「中二解顏」罷團收件遭驅離辱罵 志工提告公然侮辱

台中第二選區罷免國民黨立委顏寬恒的團體「中二解顏」，因林姓志工上月底在霧峰區遭1名男子辱罵、揚言攻擊，林女今赴台中地檢署對男子提告公然侮辱、違反選罷法；罷團也說，連署書仍差3500份，民主社會應容納各種聲音，要讓顏寬恒知道擋不住連署力量。

林姓志工說，5月31日在霧峰區楓康超市外收件，遇1名中年男子罵髒話羞辱、揚言以安全帽攻擊，她當下制止對方仍不收斂，一再驅離恐嚇，她身為罷免志工，自己要堅守崗位不願離開，男子改誣陷他們拿錢辦事，用猥瑣、骯髒語言性騷她、比中指。

林女說，她希望中二解顏志工，不論在街上掃街、固定連署點，執勤時能有安全環境，讓他們落實法律給予的公民罷免權利。

中二解顏發言人林宣宏說，在中二選區遇到不理性民眾花招很多，有問收多少錢、罵三字、穿黑衣盯梢，甚至還有到攤位鬧場不敢讓人來填寫連署，近期還有里長尾隨志工掃街，這些都違反選罷法疑慮，希望立場不同支持者，不要攻擊或謾罵，民主社會本應容納不同聲音。

他表示，中二解顏仍差3500份連署書，志工風吹日曬上街頭，也要讓顏寬恒知道，靠恐嚇、謾罵、監視或某黑，是擋不住民眾連署力量。

律師王翼升表示，該名男子違反社會秩序維護法，除向警方告發，今天就男子對林阿姨公然侮辱，還有違反選罷法有脅迫他人連署等到地檢署提告。