快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免蘇巧慧、吳琪銘團隊宣布二階不送件：連署沒達標

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免立委蘇巧慧、吳琪銘團隊因二階連署書未達標，宣布不送件。資料圖／王昱人提供
罷免立委蘇巧慧、吳琪銘團隊因二階連署書未達標，宣布不送件。資料圖／王昱人提供

罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘二階連署進入倒數4天，團隊今宣布蒐集連署書數量沒有達標，「團隊酌情之下選擇不送件」，並規畫後續返還、銷毀個資，並呼籲支持者回防三階監票，站出來投不同意罷免票。

過往罷藍委團體都會提前通知選委會，何時要送件、預計送幾份，讓選委會點交流程得以順利進行，但截至目前尚未收到任何罷綠委團體要送件，外界認為收件情況不樂觀，且新北黨部主委黃志雄也坦言，收件數仍有一定差距。

罷免蘇巧慧、吳琪銘團體這周進入彙整、造冊階段，罷免蘇的安全份數需3萬、吳琪銘為3萬3，先前表示能否達安全門檻，將決定是否送件。但稍早團隊宣布，反制區域的兩名綠委蒐集連署書數並沒有達標，團隊酌情之下選擇不送件，並規畫後續返還、銷毀個資工作，在意公眾事務的群眾畢竟不是多數「不是我們努力就強求的來」，未來若有人願意主動挺身而出，他們定第一時間支持。

團隊也指出，後續還要支援其它區域的三階回防監票，請支持者站出來投下不同意罷免票。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，新北市每一位民進黨立委都認真為地方服務、在國會爭取預算，國民黨為了政治鬥爭發動「以罷制罷」的惡罷行動，終究無法獲得民眾認同，國民黨幹部疑似偽造文書、幽靈連署的行為，也將面對司法調查和全台灣人的檢視。

罷免

延伸閱讀

不樂觀！新北3綠委罷免二階倒數 他坦言份數有一定差距

淡水大拜拜 市長熱門人選劉和然、蘇巧慧、洪孟楷3人行禮如儀

2026初選可能對上林淑芬？ 蘇巧慧：黨內有相關機制推出新北市長候選人

大罷免持續延燒 蘇巧慧：藍白立委應虛心檢討、對人民誠懇道歉

相關新聞

批罷游顥團靠作弊過連署 國民黨團：南投地檢不查？

罷免國民黨立委游顥的罷團涉「提議人與連署人重複」、「死亡連署」等違法情形，國民黨立院黨團今日上午舉行記者會，指民進黨南投...

「中二解顏」罷團收件遭驅離辱罵 志工提告公然侮辱

台中第二選區罷免國民黨立委顏寬恒的團體「中二解顏」，因林姓志工上月底在霧峰區遭1名男子辱罵、揚言攻擊，林女今赴台中地檢署...

罷免蘇巧慧、吳琪銘團隊宣布二階不送件：連署沒達標

罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘二階連署進入倒數4天，團隊今宣布蒐集連署書數量沒有達標，「團隊酌情之下選擇不送件」，並規畫後...

許宇甄、游顥告發陳玉鈴等人偽造文書：沒作弊罷免案不會成立

國民黨立委許宇甄、游顥指出，南投第二選取罷免案死亡連署56人，扣除各項不符規定人數，根本未達罷免標準「沒有作弊的話，罷免...

影／藍綠罷免恩怨延燒 國民黨嘉縣黨部遭搜索鐵門緊閉

國民黨嘉義縣黨部今天早上遭檢調搜索，疑似懷疑縣黨部涉嫌偽造文書，有關立委陳冠廷罷免案幽靈連署嫌疑，檢調人員在黨部內整理出...

不樂觀！新北3綠委罷免二階倒數 他坦言份數有一定差距

大罷免浪潮來襲，新北6名藍委二階皆已送件，4名綠委罷免進入二階收件倒數，其中罷免蘇巧慧、張宏陸及吳琪銘將在6月8日截止，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。