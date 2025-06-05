罷免蘇巧慧、吳琪銘團隊宣布二階不送件：連署沒達標

罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘二階連署進入倒數4天，團隊今宣布蒐集連署書數量沒有達標，「團隊酌情之下選擇不送件」，並規畫後續返還、銷毀個資，並呼籲支持者回防三階監票，站出來投不同意罷免票。

過往罷藍委團體都會提前通知選委會，何時要送件、預計送幾份，讓選委會點交流程得以順利進行，但截至目前尚未收到任何罷綠委團體要送件，外界認為收件情況不樂觀，且新北黨部主委黃志雄也坦言，收件數仍有一定差距。

罷免蘇巧慧、吳琪銘團體這周進入彙整、造冊階段，罷免蘇的安全份數需3萬、吳琪銘為3萬3，先前表示能否達安全門檻，將決定是否送件。但稍早團隊宣布，反制區域的兩名綠委蒐集連署書數並沒有達標，團隊酌情之下選擇不送件，並規畫後續返還、銷毀個資工作，在意公眾事務的群眾畢竟不是多數「不是我們努力就強求的來」，未來若有人願意主動挺身而出，他們定第一時間支持。

團隊也指出，後續還要支援其它區域的三階回防監票，請支持者站出來投下不同意罷免票。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，新北市每一位民進黨立委都認真為地方服務、在國會爭取預算，國民黨為了政治鬥爭發動「以罷制罷」的惡罷行動，終究無法獲得民眾認同，國民黨幹部疑似偽造文書、幽靈連署的行為，也將面對司法調查和全台灣人的檢視。